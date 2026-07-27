моё избранное Пользовательское соглашение

Рабочие документы в ИИ больше не загружаем: в Москве законно уволили топ-менеджера за слив коммерческой тайны в DeepSeek

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:17
6
Рабочие документы в ИИ больше не загружаем: в Москве законно уволили топ-менеджера за слив коммерческой тайны в DeepSeek

Московская инженерная компания уволила директора по продажам за разглашение коммерческой тайны через DeepSeek.

Уволенная женщина через суд пыталась оспорить приказ об увольнении. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон» и выплатой полагавшегося в таком случае «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей, говорится в документах. Ее зарплата в компании превышала 800 тыс. рублей, а проработала она менее полугода.

Суд принял сторону работодателя. Причиной стало то, что женщина пересылала служебные документы с корпоративной почты, указывая свою личную электронную почту в скрытой копии. Кроме того, ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek.

При этом работодатель предлагал заключить мировое соглашение, выплатить 400 тыс. рублей и изменить формулировку увольнения, но женщина отказалась. [РИА Новости]

13
6
2
6
DeepSeek иски и суды Россия Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Московская инженерная компания уволила директора по продажам за разглашение коммерческой тайны через DeepSeek. Уволенная женщина через суд пыталась оспорить приказ об увольнении. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон» и выплатой полагавшегося в таком случае «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей, говорится в документах. Ее зарплата в компании превышала...

6 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Константин Романов avatar
    Константин Романов сегодня в 10:32

    Вот бедняжка, не дали ей слив секретной инфы оспорить

    1
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:14

    Жестко ее прижали. Сама же подставилась, когда документы в DeepSeek заливала.

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(