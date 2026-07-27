Рабочие документы в ИИ больше не загружаем: в Москве законно уволили топ-менеджера за слив коммерческой тайны в DeepSeek

Московская инженерная компания уволила директора по продажам за разглашение коммерческой тайны через DeepSeek.

Уволенная женщина через суд пыталась оспорить приказ об увольнении. Она была согласна на расторжение трудового договора с формулировкой «по соглашению сторон» и выплатой полагавшегося в таком случае «золотого парашюта» в размере 5 млн рублей, говорится в документах. Ее зарплата в компании превышала 800 тыс. рублей, а проработала она менее полугода.

Суд принял сторону работодателя. Причиной стало то, что женщина пересылала служебные документы с корпоративной почты, указывая свою личную электронную почту в скрытой копии. Кроме того, ряд служебных документов из внутреннего защищенного ресурса компании она загрузила в китайскую нейросеть DeepSeek.

При этом работодатель предлагал заключить мировое соглашение, выплатить 400 тыс. рублей и изменить формулировку увольнения, но женщина отказалась. [РИА Новости]

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