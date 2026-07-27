В России появится новый цифровой идентификатор. Он свяжет данные о человеке от банков, сервисов и различных баз

Минцифры представило концепцию цифрового токена. Это новый инструмент, который в будущем может объединить данные о человеке из разных цифровых систем и помочь в борьбе с мошенничеством.

Инициатива вошла в доктрину развития системы противодействия IT-правонарушениям.

► Цифровой токен будет связывать фрагменты информации из различных сервисов, формируя единый защищенный контур цифровой личности.

► Он не должен хранить персональные данные в открытом виде и не заменит существующие способы идентификации (цифровой профиль или биометрию).

► Одной из основных задач технологии станет выявление подозрительной активности. Система сможет сопоставлять события из разных сервисов и обнаруживать признаки мошеннических схем, например, если после замены SIM-карты сразу происходит вход в банковский аккаунт с нового устройства и попытка крупного перевода.

Цифровой токен смогут использовать банки, операторы связи, маркетплейсы и государственные сервисы для дополнительной проверки пользователей и снижения риска мошенничества.

Пока проект находится на ранней стадии. До 2030 года власти планируют проработать механизмы внедрения технологии, создать единые стандарты взаимодействия между системами, определить правила обмена данными и оценить эффективность новых инструментов защиты от киберпреступлений. [Russian Business]

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