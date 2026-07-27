моё избранное Пользовательское соглашение

В России появится новый цифровой идентификатор. Он свяжет данные о человеке от банков, сервисов и различных баз

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:10
2
В России появится новый цифровой идентификатор. Он свяжет данные о человеке от банков, сервисов и различных баз

Минцифры представило концепцию цифрового токена. Это новый инструмент, который в будущем может объединить данные о человеке из разных цифровых систем и помочь в борьбе с мошенничеством.

Инициатива вошла в доктрину развития системы противодействия IT-правонарушениям.

► Цифровой токен будет связывать фрагменты информации из различных сервисов, формируя единый защищенный контур цифровой личности.

► Он не должен хранить персональные данные в открытом виде и не заменит существующие способы идентификации (цифровой профиль или биометрию).

► Одной из основных задач технологии станет выявление подозрительной активности. Система сможет сопоставлять события из разных сервисов и обнаруживать признаки мошеннических схем, например, если после замены SIM-карты сразу происходит вход в банковский аккаунт с нового устройства и попытка крупного перевода.

Цифровой токен смогут использовать банки, операторы связи, маркетплейсы и государственные сервисы для дополнительной проверки пользователей и снижения риска мошенничества.

Пока проект находится на ранней стадии. До 2030 года власти планируют проработать механизмы внедрения технологии, создать единые стандарты взаимодействия между системами, определить правила обмена данными и оценить эффективность новых инструментов защиты от киберпреступлений. [Russian Business]

14
1
2
Безопасность интернет Россия Сервисы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Минцифры представило концепцию цифрового токена. Это новый инструмент, который в будущем может объединить данные о человеке из разных цифровых систем и помочь в борьбе с мошенничеством. Инициатива вошла в доктрину развития системы противодействия IT-правонарушениям. ► Цифровой токен будет связывать фрагменты информации из различных сервисов, формируя единый защищенный контур цифровой личности. ► Он не должен хранить...

2 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:24

    Опять под видом борьбы с мошенниками за нас всё решать будут. Лишь бы эти токены потом не слили в сеть вместе со всеми нашими данными.

    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. aequo avatar
    aequo сегодня в 13:57

    Для всякого, кто попадает в пятничный вечерний список МЮ РФ, такая нужная штука, чтобы не успел даже моргнуть своим иноагентстким глазом! 

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(