Amazon запустит аналог Starlink для iPhone в 2028 году. Звонить и писать можно будет через спутники

Amazon подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на запуск спутниковой сети Amazon Leo, которая будет работать напрямую со смартфонами.

Запуск запланирован на 2028 год. Компания выведет на низкую околоземную орбиту 5105 спутников.

Сервис будет поддерживать звонки, сообщения, передачу данных и экстренную связь без необходимости использования специального спутникового терминала.

Amazon будет сотрудничать с мобильными операторами по всему миру через Globalstar, которую купила в апреле этого года. Apple является крупнейшим клиентом Globalstar, поэтому, вероятно, её устройства первыми получат доступ к новому сервису. [The Verge]