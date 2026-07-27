моё избранное Пользовательское соглашение

Amazon запустит аналог Starlink для iPhone в 2028 году. Звонить и писать можно будет через спутники

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:22
Amazon запустит аналог Starlink для iPhone в 2028 году. Звонить и писать можно будет через спутники

Amazon подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на запуск спутниковой сети Amazon Leo, которая будет работать напрямую со смартфонами.

Запуск запланирован на 2028 год. Компания выведет на низкую околоземную орбиту 5105 спутников.

Сервис будет поддерживать звонки, сообщения, передачу данных и экстренную связь без необходимости использования специального спутникового терминала.

Amazon будет сотрудничать с мобильными операторами по всему миру через Globalstar, которую купила в апреле этого года. Apple является крупнейшим клиентом Globalstar, поэтому, вероятно, её устройства первыми получат доступ к новому сервису. [The Verge]

Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Amazon подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на запуск спутниковой сети Amazon Leo, которая будет работать напрямую со смартфонами. Запуск запланирован на 2028 год. Компания выведет на низкую околоземную орбиту 5105 спутников. Сервис будет поддерживать звонки, сообщения, передачу данных и экстренную связь без необходимости использования специального спутникового терминала. Amazon будет сотрудничать с...

Ваше слово: согласны или нет?

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(