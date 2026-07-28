МТС открыла предзаказ смартфонов HUAWEI Pura 90s и начала продажи наушников FreeClip 2 S

МТС объявила о старте предзаказа новых флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 90s. Одновременно в продаже появились наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S.

Оформить покупку можно в интернет-магазине оператора.

Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max

Флагман получил телеобъектив на 200 МП с крупным сенсором и поддержкой съемки в формате RAW 200 МП в режиме реального времени. Смартфон поддерживает 20-кратную телескопическую фото- и видеосъемку, а система стабилизации CIPA 7.0 помогает уменьшить смазывание кадров.

Основная камера также включает 50-МП модуль с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма, 40-МП ультраширокоугольную камеру и фронтальную камеру на 13 МП.

► Экран защищен стеклом Kunlun Glass с антибликовым покрытием. Оно снижает количество бликов, повышает читаемость дисплея на солнце и защищает его от царапин.

► Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт.

► HUAWEI Pura 90s Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S

Новые наушники выполнены в открытом формате с обновленной С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона. Производитель отмечает, что она обеспечивает более комфортную и надежную посадку.

Зарядный кейс получил новое глянцевое покрытие и увеличенную на 20% вместимость. Наушники представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.

Цены

HUAWEI Pura 90s Pro 12/256 ГБ: 64 990 рублей

HUAWEI Pura 90s Pro 12/512 ГБ: 74 990 рублей

HUAWEI Pura 90s Pro Max 12/256 ГБ: 84 990 рублей

HUAWEI Pura 90s Pro Max 12/512 ГБ: 94 990 рублей

HUAWEI FreeClip 2 S: 22 990 рублей

До 31 июля в МТС действует скидка 10 тыс. рублей на смартфоны серии HUAWEI Pura 90s и 6 тыс. рублей на HUAWEI FreeClip 2 S.

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