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МТС открыла предзаказ смартфонов HUAWEI Pura 90s и начала продажи наушников FreeClip 2 S

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:20
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МТС открыла предзаказ смартфонов HUAWEI Pura 90s и начала продажи наушников FreeClip 2 S

МТС объявила о старте предзаказа новых флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 90s. Одновременно в продаже появились наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S.

Оформить покупку можно в интернет-магазине оператора.

Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max

Флагман получил телеобъектив на 200 МП с крупным сенсором и поддержкой съемки в формате RAW 200 МП в режиме реального времени. Смартфон поддерживает 20-кратную телескопическую фото- и видеосъемку, а система стабилизации CIPA 7.0 помогает уменьшить смазывание кадров.

Основная камера также включает 50-МП модуль с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма, 40-МП ультраширокоугольную камеру и фронтальную камеру на 13 МП.

► Экран защищен стеклом Kunlun Glass с антибликовым покрытием. Оно снижает количество бликов, повышает читаемость дисплея на солнце и защищает его от царапин.

► Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч и поддерживает проводную зарядку HUAWEI SuperCharge мощностью 100 Вт.

► HUAWEI Pura 90s Pro получил аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой проводной зарядки HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт.

Наушники HUAWEI FreeClip 2 S

Новые наушники выполнены в открытом формате с обновленной С-образной конструкцией из гипоаллергенного жидкого силикона. Производитель отмечает, что она обеспечивает более комфортную и надежную посадку.

Зарядный кейс получил новое глянцевое покрытие и увеличенную на 20% вместимость. Наушники представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.

Цены

  • HUAWEI Pura 90s Pro 12/256 ГБ: 64 990 рублей
  • HUAWEI Pura 90s Pro 12/512 ГБ: 74 990 рублей

  • HUAWEI Pura 90s Pro Max 12/256 ГБ: 84 990 рублей
  • HUAWEI Pura 90s Pro Max 12/512 ГБ: 94 990 рублей

  • HUAWEI FreeClip 2 S: 22 990 рублей

До 31 июля в МТС действует скидка 10 тыс. рублей на смартфоны серии HUAWEI Pura 90s и 6 тыс. рублей на HUAWEI FreeClip 2 S.

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huawei мтс Операторы смартфоны Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
МТС объявила о старте предзаказа новых флагманских смартфонов серии HUAWEI Pura 90s. Одновременно в продаже появились наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S. Оформить покупку можно в интернет-магазине оператора. Смартфон HUAWEI Pura 90s Pro Max Флагман получил телеобъектив на 200 МП с крупным сенсором и поддержкой съемки в формате RAW 200 МП в режиме реального времени. Смартфон...

4 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:42

    200 мегапикселей на зуме это мощно конечно. Интересно как он в реальности снимает при плохом свете?

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  2. E
    Eugene
    сегодня в 10:45

    Дальше будет только хуже

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