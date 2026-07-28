моё избранное Пользовательское соглашение

ФСТЭК хочет обязать компании защищать персональные данные при использовании нейросетей

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:12
ФСТЭК хочет обязать компании защищать персональные данные при использовании нейросетей

Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала проект приказа с обновленными требованиями к защите персональных данных в информационных системах.

Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Проект впервые распространяет единые требования на все информационные системы, которые обрабатывают персональные данные. Вместо фиксированного перечня мер, действовавшего с 2013 года, предлагается трехуровневая модель защиты.

Для каждого уровня предусмотрен базовый набор мер, который операторы смогут адаптировать под архитектуру своих IT-систем и используемые технологии. После этого потребуется подтвердить, что выбранные меры действительно защищают систему от актуальных угроз.

Отдельные требования впервые вводятся для систем, использующих искусственный интеллект, интернет вещей, виртуализацию, облачные технологии, а также мобильные устройства и удаленный доступ.

Кроме того, документ вводит обязательную оценку эффективности защиты по показателю «уровень зрелости». Ее необходимо проводить до начала обработки персональных данных, затем не реже одного раза в три года и после каждого компьютерного «инцидента». Для значимых объектов критической информационной инфраструктуры также сохранится требование о постоянном взаимодействии с ГосСОПКА.

По данным реестра Роскомнадзора, сейчас в России зарегистрировано более 2,6 млн операторов персональных данных. Новые требования затронут все организации, работающие с такими сведениями.

Эксперты отмечают, что отдельные требования к защите ИИ появились из-за растущего использования персональных данных при обучении и эксплуатации моделей. Также они считают, что новая трехуровневая система даст компаниям больше гибкости, однако потребует документально обосновывать выбор каждой меры защиты и регулярно подтверждать ее эффективность. [Коммерсантъ]

Безопасность Нейросети Россия Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) опубликовала проект приказа с обновленными требованиями к защите персональных данных в информационных системах. Документ должен вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Проект впервые распространяет единые требования на все информационные системы, которые обрабатывают персональные данные. Вместо фиксированного перечня мер, действовавшего с 2013 года, предлагается трехуровневая модель...

Будь первым, оставь комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(