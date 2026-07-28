Google Pixel на GrapheneOS сам стер все данные американца при досмотре в аэропорту. Теперь его обвиняют в уничтожении улик

В США прокуратура предъявила обвинения жителю Атланты Сэму Тьюнику в сокрытии улик из-за того, что его Google Pixel с GrapheneOS самостоятельно удалил все данные.

Инцидент произошел 24 января 2025 года в аэропорту Атланты. Мужчина вернулся из поездки в Доминиканскую Республику, и после посадки самолета его остановили для допроса. Федеральные агенты подозревали его в «террористической деятельности» из-за предполагаемой связи с активистким движением против строительства полицейского учебного центра Cop City.

Во время допроса сотрудники неоднократно требовали от Тьюника разблокировать смартфон и предупреждали, что в противном случае устройство будет изъято. Когда мужчина ввел код разблокировки, смартфон несколько раз перезагрузился и стер все данные.

Прокуроры считают произошедшее умышленным уничтожением доказательств. Защита утверждает, что сам досмотр нарушал конституционные права Тьюника (ему не предоставили адвоката, не предъявили ордер и не разъяснили права), поэтому все полученные доказательства должны быть признаны недопустимыми.

GrapheneOS разработана для повышения уровня конфиденциальности и безопасности смартфонов Google Pixel. Одной из ее функций является форматирование устройства после неправильно введенного пароля. [TechSpot]

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