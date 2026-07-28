Готовим куриную грудку без капли масла. Тестирую аэрогриль Tuvio TAF07 от Яндекса с двумя чашами

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Недавно попробовал Tuvio TAF07, который стоит чуть меньше 7 тыс. рублей. Это компактный аэрогриль мощностью 1550 Вт, но выглядит он совсем не так, как большинство подобных устройств. Главная фича: в комплекте идут две прозрачные стеклянные чаши объёмом 4 и 1,5 литра.

В чаше можно приготовить еду, поставить её на стол, убрать остатки в холодильник, а на следующий день разогреть в микроволновке. То есть перекладывать ничего не надо.

Как устроена конструкция компактного аэрогриля Tuvio TAF07



Удобно и можно брать с собой

Tuvio TAF07 состоит из нескольких частей. Есть моторный блок с нагревателем, две стеклянные чаши, две металлические решётки, основания и пластиковые крышки для хранения еды.

Большая чаша устанавливается через специальную насадку, а на маленькую моторный блок ставится напрямую. Одновременно использовать обе чаши нельзя. Это не двухзонная модель, где в одной корзине готовится мясо, а в другой картошка. Чаши здесь сменные: выбираешь подходящий объём и собираешь аэрогриль под него.

► Большая рассчитана на полноценный ужин или несколько порций гарнира.

► Маленькая нужна в тех случаях, когда нужно сделать что-то на одного человека.



Упаковка

► Выглядит минималистично и в то же время стильео: белый корпус, прозрачное стекло, ничего лишнего. Через стенки хорошо видно, что происходит с едой.

► Управление электронное. Есть дисплей, четыре программы и ручная регулировка. Температура меняется от 40° до 200° с шагом 5 градусов, таймер — от одной до 60 минут. Для маленькой чаши на некоторых режимах максимальное время ограничено 45 минутами.

Автоматические программы простые:

Фритюр : 200° и 20 минут

: 200° и 20 минут Стейк : 200° и 20 минут

: 200° и 20 минут Выпечка : 170° и 22 минуты

: 170° и 22 минуты Курица: 200° и 40 минут

Мне этого хватило. Двести режимов с названиями вроде «морепродукты», «бекон» и «замороженные наггетсы» обычно заканчиваются тем, что я всё равно вручную выставляю 190° и готовлю, как мне нужно.

ПП-тест: приготовил куриную грудку в аэрографе без лишнего жира



Положил на решетку и все

Для теста я взял две куриные грудки без маринада и прочих сложностей: немного соли, перца, паприки и всё закинул в большую чашу.

Здесь как раз пригодилось стекло, ибо через стенки видно, как мясо постепенно меняет цвет и начинает подрумяниваться сверху.

Запустил программу «Курица». По самой программе требовалось для приготовления 40 минут, но я остановил готовку раньше, примерно через 25 минут, чтобы не пересушить мясо. В середине процесса перевернул куски, чтобы все равномерно сделалось со всех сторон.

Видео процесса приготовления куриных грудок

Снаружи появилась нормальная румяная корочка, внутри грудка осталась сочной и стала полностью белой. Для меня это главный показатель, потому что курицу я частенько либо недодерживаю, либо превращаю в сухой кусок.

Ещё понравилось, что жир и сок стекали вниз, а мясо лежало на решётке и не варилось в собственной жидкости. При этом ничего не разбрызгивалось по кухне, как на сковороде.

На что способна маленькая чаша на 1,5 литра

Чашу на 1,5 литра я использовал для горячих бутербродов и запечённого камамбера с томатами.

Сложил внутрь сыр, несколько помидоров, рядом положил кусочки багета. Запустил «Выпечку». В итоге потратил на все пару минут, а дальше все сделал аэрогриль.

Для таких вещей маленькая чаша подходит отлично: её быстрее мыть, меньше пустого пространства, не нужно доставать большую ёмкость ради пары бутербродов.

Как ланчбокс она немного сомнительна. Стекло толстое, сама чаша весит примерно килограмм. Добавляем еду, и получаем контейнер, который не хочется каждый день таскать с собой, но в теории это все равно можно делать, если у вас нет пластикового ланчбокса.

Чем съемный моторный блок лучше выдвижной корзины

Она крепится в одно движение

У обычного аэрогриля корзина выдвигается вперёд. Здесь моторный блок целиком снимается сверху.

Это удобно, когда нужно перемешать картошку или проверить мясо. Доступ к чаше полный, ничего не мешает. Автопауза срабатывает сразу.

Однако моторный блок горячий, это стоит иметь в виду. Снизу есть ножки, конечно, но лучше выбирать жаростойкую поверхность, а не просто ставить на столешницу.

Вокруг устройства нужно оставить минимум 10 см свободного пространства. Кабель длиной около метра, поэтому перед покупкой советую прикинуть заранее, где именно аэрогриль будет стоять.

Сам девайс довольно тихий, вентилятор слышно, но разговаривать или смотреть телевизор он не мешает.

Можно ли мыть стеклянные чаши Tuvio в посудомойке



Да

Стеклянные чаши можно мыть в посудомоечной машине. Жир к ним прилипает, чудес здесь нет, но отмывается всё просто. Металлические решётки тоже не вызвали проблем.

Сразу после готовки ставить чашу под холодную воду точно не стоит, это все же стекло со всем вытекающим. Для хранения большая и маленькая чаши вкладываются друг в друга, а сверху можно положить моторный блок.

Итоги. Стоит ли покупать аэрогриль Tuvio TAF07 для правильного питания

Tuvio TAF07 отлично подойдет одному человеку или небольшой семье. Большая чаша вмещает полноценный завтрак на двоих или 700 граммов картошки, маленькая удобна для одной порции и быстрых закусок.

Для семьи из четырёх-пяти человек объёма уже может не хватить.

Tuvio TAF07 не пытается заменить духовку. Он просто убирает часть кухонной рутины: закинул продукты, выставил режим, пару раз перемешал, поел и убрал остатки в холодильник прямо в той же чаше.

Вполне себе нормальная причина действительно пользоваться аэрогрилем, а не отправить его через неделю на дальнюю полку.

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