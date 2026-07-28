Вышел трейлер российского фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Роль Гудвина держат в секрете

Кинокомпания Central Partnership представила первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный».

По сюжету Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добираются до Гудвина, который обещает исполнить их желания. Однако сначала героям предстоит выполнить его поручение и отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну.

Исполнителя роли Гудвина создатели пока не раскрывают. Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

Трейлер:

HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И сразу со скидкой 18000 рублей

Картина выйдет в российский прокат 1 января.

49 16