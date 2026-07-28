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Вышел трейлер российского фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». Роль Гудвина держат в секрете

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:15
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Кинокомпания Central Partnership представила первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный».

По сюжету Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добираются до Гудвина, который обещает исполнить их желания. Однако сначала героям предстоит выполнить его поручение и отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну.

Исполнителя роли Гудвина создатели пока не раскрывают. Режиссером картины выступил Игорь Волошин.

Трейлер:

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Картина выйдет в российский прокат 1 января.

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Кинокомпания Central Partnership представила первый трейлер фильма «Волшебник Изумрудного города. Великий и ужасный». По сюжету Элли, Тотошка, Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев добираются до Гудвина, который обещает исполнить их желания. Однако сначала героям предстоит выполнить его поручение и отправиться в опасное путешествие в Фиолетовую страну. Исполнителя роли Гудвина создатели пока не раскрывают. Режиссером картины...

10 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:42

    Интересно кто на роль Гудвина возьмут. Интрига конечно мощная, надеюсь на праздники выйдет классное кино.

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