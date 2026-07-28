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Браузер Mozilla Firefox получил самый крупный редизайн в истории. Изменились вкладки, настройки и темы

Илья Сидоров avatar | сегодня в 21:04
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Браузер Mozilla Firefox получил самый крупный редизайн в истории. Изменились вкладки, настройки и темы

Mozilla выпустила тестовую версию Firefox с новым дизайном Nova UI. Все элементы браузера, включая вкладки и панель инструментов, стали округлыми.

Компания вернула компактный режим и упростила доступ к группам вкладок, разделённому экрану и вертикальным вкладкам.

Активная вкладка теперь выделяется градиентом. Обновились темы оформления и все иконки.

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Раздел с настройками тоже получил новый дизайн. Кроме того, компания сделала формулировки понятнее и добавила возможность быстро отключить все ИИ-функции.

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[Reddit]

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Firefox браузеры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Mozilla выпустила тестовую версию Firefox с новым дизайном Nova UI. Все элементы браузера, включая вкладки и панель инструментов, стали округлыми. Компания вернула компактный режим и упростила доступ к группам вкладок, разделённому экрану и вертикальным вкладкам. Активная вкладка теперь выделяется градиентом. Обновились темы оформления и все иконки. HUAWEI Pura 90s Pro Max уже в России. И...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:38

    Вертикальные вкладки это прямо спасение. Главное чтобы с этим новым дизайном браузер не начал жрать больше памяти.

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    scream13
    scream13 сегодня в 22:12

    Спустя столько лет они наконец появились в Chrome.

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