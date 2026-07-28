Браузер Mozilla Firefox получил самый крупный редизайн в истории. Изменились вкладки, настройки и темы

Mozilla выпустила тестовую версию Firefox с новым дизайном Nova UI. Все элементы браузера, включая вкладки и панель инструментов, стали округлыми.

Компания вернула компактный режим и упростила доступ к группам вкладок, разделённому экрану и вертикальным вкладкам.

Активная вкладка теперь выделяется градиентом. Обновились темы оформления и все иконки.

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Раздел с настройками тоже получил новый дизайн. Кроме того, компания сделала формулировки понятнее и добавила возможность быстро отключить все ИИ-функции.

[Reddit]

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