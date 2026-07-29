Российские операторы связи могут лишиться части интернет-каналов в Европу из-за решения Финляндии их демонтировать

Финская государственная энергокомпания Fingrid уведомила российских операторов связи, что с 2027 года прекратит обслуживание опор линий электропередачи, на которых размещены волоконно-оптические линии связи между Россией и Финляндией.

После прекращения обслуживания кабели связи планируют демонтировать вместе с опорами. Источник Коммерсанта объяснил, что после остановки поставок электроэнергии из России в Финляндию в 2022 году содержать инфраструктуру только ради операторов связи стало экономически нецелесообразно как для Fingrid, так и для «Россетей».

В «Россетях» сообщили, что российский участок линии электропередачи 400 кВ Выборгская — Юлликкяля / Кюми с 2022 года находится в режиме ограниченной эксплуатации. По нему не осуществляется ни передача электроэнергии, ни обмен технологической информацией. Эта инфраструктура будет использоваться для внутренних задач российской электроэнергетики.

До прекращения энергопоставок между странами действовали три линии электропередачи напряжением 400 кВ и две линии 110 кВ. В 2021 году по ним в Финляндию было экспортировано 9,1 ТВтч электроэнергии.

После 2022 года через Финляндию проходит около 60–70% зарубежного интернет-трафика российских операторов, при этом до 30% линий связи на этом направлении подвешены именно на опорах ЛЭП. Остальная инфраструктура проходит вдоль железной дороги и по подводным кабелям в Балтийском море.

Участники рынка не ожидают серьезных последствий для абонентов. Операторы уже ведут переговоры с финскими телеком-компаниями об альтернативных маршрутах и прорабатывают другие пограничные переходы. Кроме того, у многих операторов уже есть резервные каналы связи. [Коммерсантъ]

7 2 1