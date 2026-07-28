Перестал платить за iCloud и перенес 500 ГБ фото в Google. Как получать 5 ТБ, Gemini Pro и идеальный поиск по фото на iPhone

Кажется, что если у тебя iPhone, то хранить снимки в iCloud будет единственным логичным решением. Бесшовная синхронизация, привычное приложение Фото, единый аккаунт Apple ID…

Но давайте честно: медиатека Apple за последние годы только становится неудобнее, особенно после iOS 18. Что-то найти в ней всё сложнее и сложнее, если у вас десятки тысяч фото и видео.

К тому же Apple до сих пор выдает жалкие 5 ГБ бесплатно, а за вменяемые объемы просит деньги, которые в РФ сейчас заносить на аккаунт сложно и дорого.

Я полностью перенес свою медиатеку в Google Фото и готов сказать прямо: сервисы Google уничтожают iCloud по функциональности и умному поиску. А главное, платить за экосистему Google сегодня гораздо выгоднее, особенно если знать, какую подписку брать.

▸ Ещё одна альтернатива iCloud: как хранить фото с iPhone в облаке и не платить Apple

1. Поиск по фото в Google Фото намного лучше, чем в Фото на iOS

Главный косяк iCloud Фото, как по мне – бесполезный поиск. В Apple давно внедрили распознавание объектов, но делает это система локально, а значит, медленно и не всегда хорошо.

В Google Фото внедрены лучшие нейросети корпорации. Вообще не нужно помнить дату или географию кадра. Вы можете просто вбить в строку поиска:

«Чеки из леруа»

«Красная машина во дворе»

«Собака спит на диване 2021»

«Паспорт»

Сервис мгновенно выдаст точнейшие результаты. Google шикарно распознает текст на снимках, лица людей, даже если человек повзрослел на 10 лет, и детали на фоне. В iCloud на поиск одного документа уходят минуты, в Google пара секунд.

2. ИИ-инструменты обработки фото у Google лучше, чем встроенные в iPhone

Apple только разворачивает свои ИИ-функции, тогда как у Google они отточены годами и доступны прямо в приложении на iOS.

Уже давно в Google Фото есть:

Волшебный ластик. Убирает случайных прохожих, провода или лишние предметы с фона за один клик.

Убирает случайных прохожих, провода или лишние предметы с фона за один клик. Photo Unblur. Возвращает четкость смазанным кадрам или старым отсканированным фотографиям.

Возвращает четкость смазанным кадрам или старым отсканированным фотографиям. Magic Editor. Позволяет переместить объект на фото, перекрасить небо или изменить освещение портрета с помощью генеративного ИИ.

В iCloud ничего подобного по умолчанию нет, ну разве что очень слабенький по качеству ластик.

3. Google AI Pro намного лучше тарифов Apple

Давайте забудем про базовые тарифы на 100 или 200 ГБ. Если у вас большая медиатека, вам нужны терабайты. И здесь Google предлагает совершенно убойный бандл, до которого Apple просто не дотянуться: подписку Google AI Pro.

Что дает топовый тариф iCloud+? Официальная цена в РФ за 2 ТБ составляет 599 рублей в месяц. Но вы заплатите другие деньги, около 2000 рублей за него с учётом комиссий за пополнение.

Что входит в подписку Google AI Pro за $20 (около 1800 рублей):

5 ТБ облачного хранилища для Google Фото, Диска и Gmail.

для Google Фото, Диска и Gmail. доступ к Gemini Pro , самой продвинутой нейросети Google, встроенной в сервисы.

, самой продвинутой нейросети Google, встроенной в сервисы. YouTube Premium Lite, просмотр видео без рекламы.

Одна только подписка на мощный ИИ Gemini Pro для работы или учебы полностью окупает эти деньги. Вы платите за нейросеть и комфортный YouTube, а гигантское облако на 5 ТБ фактически идет как бонус.

Но зато какой это бонус: в 2,5 раза больше места, чем в максимальном тарифе iCloud, умнейшая сортировка и доступ к файлам с любого устройства, будь то Mac, Windows-ПК или Android.

Как платить из РФ? Всё давно налажено. Оплатить Google AI Pro можно в пару кликов через сервисы-посредники переводом с рублевой карты или привязав личную зарубежную виртуальную карту к своему платежному профилю. Это стабильнее и зачастую дешевле, чем покупать подарочные карты Apple с конской наценкой барыг.

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4. Перенос фото с iPhone в Google Фото вполне несложный

Переезд пугает, но на деле требует не столько усилий, сколько немного времени. iOS крайне неохотно отдает фоновые процессы сторонним приложениям, поэтому алгоритм действий следующий:

1. Скачайте приложение Google Фото из App Store и авторизуйтесь в своем аккаунте.

2. При первом запуске приложение спросит разрешение на доступ ко всем фото. Соглашайтесь и включайте Автозагрузку. Выберите исходное качество, чтобы не терять детализацию. С 5 ТБ места об экономии можно не думать.

3. Запустите процесс синхронизации.

Важно: из-за ограничений iOS приложение Google Фото может приостанавливать выгрузку, если вы его свернёте. Поэтому нужно просто периодически открывать его и оставлять на экране, когда вы не планируете пользоваться айфоном какое-то время.

Как сделал я: зашёл в Настройки → Экран → Автоблокировка → Никогда. Дальше подключал телефон к зарядному устройству и Wi-Fi, открывал Google Фото и уходил по делам или ложился спать. В таком ритме моя медиатека почти на 500 ГБ фото и видео полностью ушла в облако за неделю.

5. Ещё можно автоматически освободить память на iPhone, в один клик

Синхронизация в iCloud работает как зеркало: удалили фото с телефона, оно удалилось из облака. В Apple есть тумблер Оптимизация хранилища, но он работает как черный ящик, и вы не контролируете, когда система решит сжать оригиналы.

У Google Фото философия другая: это архив. Когда все ваши снимки надежно загрузились на серверы Google, возле аватарки появится значок облачка с галочкой. После этого можно смело вычистить память телефона.

Как это сделать безопасно: откройте Google Фото → нажмите на иконку профиля в правом верхнем углу → нажмите кнопку Освободить место → приложение просканирует телефон и удалит оригиналы из памяти iPhone.

Не забудьте это: iOS не удаляет фото сразу, а отправляет их в корзину. Чтобы физически вернуть гигабайты на устройство, зайдите в стандартное приложение Фото → откройте раздел Альбомы → выберите Недавно удаленные и очистите эту папку.

Что в итоге

Держаться за iCloud в 2026 году стоит разве что ради бэкапа настроек смартфона и заметок. Для этого хватит и бесплатных 5 ГБ. Для всего остального есть сервисы Google.

За те деньги, которые Apple просит за место на сервере, Google отсыпает вам 5 ТБ хранилища, топовую нейросеть Gemini Pro, YouTube без рекламы и очень достойные инструменты для обработки снимков.

P.S. Мне ещё нравится, что раз в день Google Photo самостоятельно обрабатывает некоторые мои снимки и даже видео. То есть улучшает некоторые из них через ИИ и присылает результат. Оригинал при этом никуда не девается. Это можно выключить, но зачем? Экономия времени…

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