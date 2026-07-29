Проверьте свой iPhone и отключите: 7 настроек, которые следят за вами и сажают батарею

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Приватность iPhone: какие данные собираются, кто их видит и как это ограничить

Главное: iPhone по умолчанию собирает обезличенную аналитику использования, геоданные для системных служб, рекламный идентификатор и данные для улучшения Siri и Apple Intelligence. Apple заверяет, что эти данные не привязываются к личности и не продаются.

Доступ сторонних приложений к геопозиции, камере, микрофону, контактам и другим данным возможен только с явного разрешения пользователя.

Часть функций (например, персонализированная реклама и «Значимые геопозиции») можно отключить без потери базовой функциональности телефона. Наиболее критичные настройки — отключение кросс-приложечного трекинга, аналитики iPhone и персонализированной рекламы, а также проверка разрешений для каждого приложения.

1. Кто может видеть вашу геопозицию. iPhone определяет местоположение не только через GPS. Для этого используются базовые станции, Bluetooth, IP-адрес и данные о ближайших Wi-Fi-сетях. Поэтому простое отключение одного приложения от геолокации не делает смартфон полностью невидимым.

Кто имеет доступ

Apple . Системные службы, Локатор, Карты, iCloud и отдельные функции iOS могут использовать геопозицию, если это разрешено в настройках.

. Системные службы, Локатор, Карты, iCloud и отдельные функции iOS могут использовать геопозицию, если это разрешено в настройках. Приложения . Приложение с доступом к геолокации получает координаты во время использования, а при отдельном разрешении может обращаться к ним в фоне.

. Приложение с доступом к геолокации получает координаты во время использования, а при отдельном разрешении может обращаться к ним в фоне. Рекламные и аналитические SDK . Встроенные в приложения модули могут получать примерное местоположение через IP-адрес, Wi-Fi, картографические запросы и данные самого приложения.

. Встроенные в приложения модули могут получать примерное местоположение через IP-адрес, Wi-Fi, картографические запросы и данные самого приложения. Операторы связи и Wi-Fi-провайдеры . Оператор видит подключения к базовым станциям, а владелец публичной Wi-Fi-сети может фиксировать факт подключения устройства.

. Оператор видит подключения к базовым станциям, а владелец публичной Wi-Fi-сети может фиксировать факт подключения устройства. Госорганы. При наличии законных оснований они могут запрашивать данные у оператора, провайдера или Apple, если нужная информация хранится на серверах компании.

Главный риск здесь не в одной конкретной настройке, а в сумме разрешений. Когда геолокация включена для десятков приложений, по ним можно восстановить маршруты, привычные места и режим дня.

Как исправить: откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации. Оставьте постоянный доступ только тем приложениям, которым он действительно нужен, например навигатору или сервису такси.

Для остальных выберите Никогда или При использовании приложения. В этом же меню отключите Точная геопозиция для приложений, которым достаточно примерного района.

Дополнительно откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации → Системные службы и проверьте, какие функции iOS используют ваше местоположение.

Если не хотите, чтобы домашний роутер попадал в базы геопозиционирования, добавьте к названию Wi-Fi-сети фразу _nomap. Например, MyWiFi можно переименовать в MyWiFi_nomap.

2. Кто узнает ваши интересы через рекламу. У каждого iPhone есть рекламный идентификатор IDFA. Он нужен для персонализированной рекламы и оценки эффективности рекламных кампаний. После появления App Tracking Transparency приложения обязаны спрашивать разрешение на отслеживание, но это не убрало все способы сбора данных.

Кто имеет доступ

Apple . Использует собственные рекламные настройки для показа персонализированной рекламы в своих сервисах, если это разрешено пользователем.

. Использует собственные рекламные настройки для показа персонализированной рекламы в своих сервисах, если это разрешено пользователем. Разработчики приложений . Могут получить доступ к IDFA только после согласия пользователя. Без согласия они всё равно видят часть технических данных внутри своего приложения.

. Могут получить доступ к IDFA только после согласия пользователя. Без согласия они всё равно видят часть технических данных внутри своего приложения. Рекламные сети . Объединяют данные из разных приложений, сайтов и SDK, чтобы понимать интересы пользователя и показывать более точную рекламу.

. Объединяют данные из разных приложений, сайтов и SDK, чтобы понимать интересы пользователя и показывать более точную рекламу. Аналитические сервисы. Получают события внутри приложений: установки, покупки, клики, открытые экраны и другие действия.

Даже если запретить доступ к IDFA, рекламные платформы могут использовать аккаунт, IP-адрес, историю действий в приложении, параметры устройства и поведенческие сигналы. Поэтому важно отключить не только трекинг между приложениями, но и персонализацию рекламы Apple.

Как исправить: откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отслеживание. Отключите параметр Запрос приложений на отслеживание. Так приложения не смогут запрашивать доступ к рекламному идентификатору.

Затем откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Реклама от Apple. Отключите параметр Персонализированная реклама.

Рекламы станет не меньше, но она перестанет подбираться на основе данных Apple о ваших действиях в сервисах компании.

Кстати: в отличие от обычного ответа, агент «Исследовать» в Алисе AI работает как ресёрч. Агент «Исследовать» лучше подходит для тем, где нужно не одно короткое объяснение, а последовательный разбор с выводами, списками и практическими рекомендациями.

3. Какие данные об активности получает Apple. При первой настройке iPhone предлагает делиться аналитикой. Эта информация нужна для диагностики сбоев, улучшения iOS и работы сервисов Apple. На практике это отдельный поток технических данных, который можно ограничить вручную.

Кто имеет доступ

Apple . Получает диагностические данные, отчёты о сбоях, статистику использования функций и другую системную аналитику, если пользователь разрешил отправку.

. Получает диагностические данные, отчёты о сбоях, статистику использования функций и другую системную аналитику, если пользователь разрешил отправку. Разработчики приложений . Видят собственную аналитику приложения, отчёты о сбоях и события, которые они сами встроили в продукт.

. Видят собственную аналитику приложения, отчёты о сбоях и события, которые они сами встроили в продукт. Сервисы аналитики. Могут собирать действия внутри приложений: открытие экранов, нажатия, покупки, ошибки и технические параметры устройства.

Сама по себе системная аналитика не равна чтению переписок или фотографий. Но чем больше таких данных отправляется, тем подробнее становится технический профиль устройства и сценариев его использования.

Как исправить: откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Аналитика и улучшения. Отключите Делиться аналитикой iPhone и другие пункты в этом разделе, если не хотите отправлять дополнительные диагностические данные.

Отдельно проверьте приложения, которыми пользуетесь чаще всего. Их собственная аналитика управляется не этим тумблером, а настройками внутри приложения и разрешениями iOS.

4. Что Apple может расшифровать в iCloud. iCloud по умолчанию защищает данные шифрованием, но не все категории хранятся так, чтобы доступ был только у владельца устройства. Часть информации может быть восстановлена Apple и передана по законному запросу, если она хранится на серверах компании в доступном для расшифровки виде.

Кто имеет доступ

Apple . Может обрабатывать часть данных iCloud, если для конкретной категории не включено сквозное шифрование.

. Может обрабатывать часть данных iCloud, если для конкретной категории не включено сквозное шифрование. Госорганы . Могут запросить данные iCloud в рамках юридической процедуры, если эти данные доступны Apple.

. Могут запросить данные iCloud в рамках юридической процедуры, если эти данные доступны Apple. Злоумышленники. Могут получить доступ к облаку не через взлом шифрования, а через украденный пароль Apple ID, фишинг или перехват доверенного устройства.

Особенно важны резервные копии. В них могут храниться данные приложений, настройки, сообщения и другая информация, которая фактически становится частью облачного архива.

Как исправить: откройте Настройки → Ваше имя → iCloud → Расширенная защита данных. Включите эту функцию.

После включения расширенной защиты большая часть данных iCloud будет защищена сквозным шифрованием. Расшифровка будет происходить на доверенных устройствах, а не на стороне Apple.

Перед включением обязательно настройте способ восстановления доступа. Без него при потере устройств и пароля восстановить часть данных будет невозможно.

Как включить агент Исследовать В браузере его можно включить на странице Алисы AI: откройте чат, выберите агент «Исследовать» и задайте вопрос. На смартфоне он доступен в приложении Алисы или Яндекса: откройте Алису, перейдите к чату с AI и выберите агент «Исследовать» перед отправкой запроса.

5. Кто получает доступ к камере и микрофону. Камера и микрофон на iPhone защищены отдельными разрешениями. Приложение не должно получать к ним доступ без согласия пользователя, а при активной записи система показывает индикатор в верхней части экрана.

Кто имеет доступ

Приложения . Получают доступ к камере и микрофону только после разрешения пользователя. Это разрешение можно отозвать в любой момент.

. Получают доступ к камере и микрофону только после разрешения пользователя. Это разрешение можно отозвать в любой момент. Apple . Не получает поток с камеры или микрофона просто из-за того, что датчики есть в устройстве.

. Не получает поток с камеры или микрофона просто из-за того, что датчики есть в устройстве. Злоумышленники. Теоретически могут использовать уязвимости iOS или конкретного приложения, поэтому обновления системы остаются важной частью защиты.

Главная проблема обычно не в тайном включении камеры, а в лишних разрешениях. Пользователь один раз нажимает «Разрешить», приложение сохраняет доступ, а потом использует его каждый раз, когда это нужно его разработчику.

Как исправить: откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Микрофон. Отключите доступ для приложений, которым микрофон не нужен.

Затем откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Камера и сделайте то же самое для камеры.

Если во время использования iPhone видите оранжевый или зелёный индикатор без понятной причины, откройте Пункт управления. Там можно увидеть, какое приложение недавно обращалось к микрофону или камере.

Совет, как улучшить промпт : чем точнее сформулирован запрос к агенту «Исследовать» в Алисе AI, тем полезнее получится исследование. Лучше сразу указать тему, нужную глубину, формат ответа и попросить отделить факты от предположений.

6. Какие данные приложения отправляют в фоне. Фоновое обновление нужно, чтобы приложения получали новые данные без постоянного открытия вручную. Почта загружает письма, навигатор поддерживает маршрут, мессенджеры быстрее показывают свежие события.

Кто имеет доступ

Приложения . Могут обновлять контент, обращаться к своим серверам и передавать технические данные в фоне.

. Могут обновлять контент, обращаться к своим серверам и передавать технические данные в фоне. Разработчики . Получают тот объём информации, который приложение собирает по своей логике и разрешениям пользователя.

. Получают тот объём информации, который приложение собирает по своей логике и разрешениям пользователя. Apple. Управляет системными ограничениями фоновой работы, но не заменяет проверку разрешений каждого приложения.

Фоновая активность не всегда опасна. Но для приложений, которыми вы почти не пользуетесь, она часто не нужна. Чем меньше таких процессов работает в фоне, тем меньше лишних сетевых обращений и расхода батареи.

Как исправить: откройте Настройки → Основные → Обновление контента. Отключите фоновое обновление для приложений, которым не нужно постоянно получать данные.

Не отключайте этот пункт бездумно для мессенджеров, навигации, банковских приложений и сервисов, от которых ждёте быстрых уведомлений.

7. Как найти приложения, которые чаще всего обращаются к данным. Вручную проверять каждое приложение долго. В iOS есть встроенный отчёт, который показывает, какие приложения обращались к геопозиции, камере, микрофону, контактам, фотографиям и другим данным.

Что показывает отчёт

Доступ к данным . Видно, когда приложение обращалось к геопозиции, фото, контактам, камере или микрофону.

. Видно, когда приложение обращалось к геопозиции, фото, контактам, камере или микрофону. Сетевая активность . Отчёт показывает домены, с которыми связывались приложения.

. Отчёт показывает домены, с которыми связывались приложения. Повторяющиеся обращения. По частоте запросов можно понять, какие приложения используют разрешения чаще остальных.

Этот раздел особенно полезен после ревизии настроек. Он помогает не гадать, а увидеть, какие приложения продолжают активно обращаться к личным данным.

Как исправить: откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отчёт о конфиденциальности приложений. Включите эту функцию.

После этого пользуйтесь iPhone в обычном режиме несколько дней. Затем вернитесь в отчёт и проверьте приложения, которые чаще всего обращались к данным или подключались к незнакомым доменам.

Если приложение выглядит подозрительно, откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность и отзовите у него лишние разрешения.

Почему важно вовремя обновлять iOS

Обновления iOS закрывают уязвимости, через которые можно получить доступ к данным, обойти защиту системы или атаковать устройство без очевидных действий пользователя. Поэтому вопрос приватности не ограничивается тумблерами в настройках.

Что дают обновления

Закрывают уязвимости . Apple регулярно исправляет ошибки в iOS, Safari, WebKit, iMessage, Локаторе и других системных компонентах.

. Apple регулярно исправляет ошибки в iOS, Safari, WebKit, iMessage, Локаторе и других системных компонентах. Усиливают защитные механизмы . Новые версии iOS обновляют системные ограничения для приложений и фоновых процессов.

. Новые версии iOS обновляют системные ограничения для приложений и фоновых процессов. Снижают риск скрытых атак. Чем дольше устройство остаётся на старой версии системы, тем больше известных способов атаки против него существует.

Откладывать обновления на месяцы опасно. Даже если внешне iPhone работает нормально, старая версия системы может содержать уже известные уязвимости.

Как исправить: откройте Настройки → Основные → Обновление ПО. Установите актуальную версию iOS.

Затем откройте Настройки → Основные → Обновление ПО → Автообновление и включите автоматическую установку обновлений iOS или хотя бы автоматическую загрузку.

Какие настройки приватности проверить в первую очередь

Полностью скрыть цифровой след на современном смартфоне невозможно, но его можно заметно сократить. Для этого не нужно менять iPhone или отказываться от привычных приложений. Достаточно пройтись по главным разделам настроек.

Геолокация . Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации. Оставьте доступ только нужным приложениям.

. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Службы геолокации. Оставьте доступ только нужным приложениям. Отслеживание . Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отслеживание. Отключите Запрос приложений на отслеживание.

. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отслеживание. Отключите Запрос приложений на отслеживание. Реклама Apple . Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Реклама от Apple. Отключите Персонализированная реклама.

. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Реклама от Apple. Отключите Персонализированная реклама. Аналитика . Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Аналитика и улучшения. Отключите отправку аналитики iPhone.

. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Аналитика и улучшения. Отключите отправку аналитики iPhone. iCloud . Откройте Настройки → Ваше имя → iCloud → Расширенная защита данных. Включите расширенную защиту, если готовы заранее настроить восстановление доступа.

. Откройте Настройки → Ваше имя → iCloud → Расширенная защита данных. Включите расширенную защиту, если готовы заранее настроить восстановление доступа. Камера и микрофон . Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Камера и Микрофон. Уберите лишние разрешения.

. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Камера и Микрофон. Уберите лишние разрешения. Фоновая работа . Откройте Настройки → Основные → Обновление контента. Отключите приложения, которым не нужна работа в фоне.

. Откройте Настройки → Основные → Обновление контента. Отключите приложения, которым не нужна работа в фоне. Отчёт о конфиденциальности. Откройте Настройки → Конфиденциальность и безопасность → Отчёт о конфиденциальности приложений. Включите отчёт и проверьте активность через несколько дней.

Насколько реально защитить свои данные на iPhone

iPhone не является полностью анонимным устройством. Он использует геолокацию, облачные сервисы, рекламные настройки, аналитику, фоновые процессы и разрешения приложений. Всё это нужно для нормальной работы системы, но часть данных можно ограничить.

Главное правило простое: не оставляйте разрешения включёнными «на всякий случай». Геопозиция, камера, микрофон, фото, контакты и фоновая активность должны быть доступны только тем приложениям, которым вы доверяете и которыми действительно пользуетесь.

На полную проверку настроек уйдёт 10–15 минут. После этого iPhone не станет невидимым, но объём данных, которые получают приложения, рекламные сети и облачные сервисы, заметно сократится.