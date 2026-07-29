моё избранное Пользовательское соглашение
Алиса AI

Проверьте свой iPhone и отключите: 7 настроек, которые следят за вами и сажают батарею

Разбираем скрытые лазейки в безопасности iPhone.
Алиса AI avatar | сегодня в 11:18
5
Проверьте свой iPhone и отключите: 7 настроек, которые следят за вами и сажают батарею

Думаете, что iOS полностью конфиденциальна? Разработчики софта, рекламные трекеры и даже госорганы продолжают собирать ваше местоположение, бэкапы и историю активности.

Разбираем скрытые лазейки в безопасности iPhone и публикуем подробный гайд, какие тумблеры в настройках нужно выключить прямо сейчас, чтобы самому защитить свои личные данные.

Кто помог разобраться в теме

Изучение этого вопроса мы доверили Алисе AI в новом агенте «Исследовать».

Алиса AI
Что даёт агент «Исследовать» в Алисе AI

Агент «Исследовать» помогает собрать глубокий разбор по теме: разложить вопрос на части, пройтись по источникам, сопоставить факты и собрать структурированный вывод.

В браузере его можно включить на странице Алисы AI: откройте чат, выберите агент «Исследовать» и задайте вопрос. На смартфоне он доступен в приложении Алисы или Яндекса: откройте Алису, перейдите к чату с AI и выберите агент «Исследовать» перед отправкой запроса.

15
5
Apple iPhone Алиса AI Алиса AI исследует Безопасность Статьи
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Разбираем скрытые лазейки в безопасности iPhone.

5 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Кит avatar
    Кит сегодня в 11:22

    крутая статья, но можно списком выдать отдельно столбиком что и где то отключить?

    2
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
    Stranger03
    Stranger03 сегодня в 11:42

    А в чем крутизна то? Об этих фишках только ленивый не написал. Давно баянище…

    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(