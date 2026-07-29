В США запретили продавать зарубежных человекоподобных роботов

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Правительство США ввело запрет на импорт «передовых роботизированных устройств», произведённых за пределами страны. Под запрет попадают гуманоидные роботы и робособаки. В первую очередь ограничения затронут китайские компании, которые активно производят подобные устройства. Эти устройства могут создавать уязвимости в цепочках поставок, способные нарушить экономическую и национальную безопасность США, а также представлять угрозу кибербезопасности для критически важной...