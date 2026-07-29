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В США запретили продавать зарубежных человекоподобных роботов

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:56
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В США запретили продавать зарубежных человекоподобных роботов

Правительство США ввело запрет на импорт «передовых роботизированных устройств», произведённых за пределами страны.

Под запрет попадают гуманоидные роботы и робособаки. В первую очередь ограничения затронут китайские компании, которые активно производят подобные устройства.

Эти устройства могут создавать уязвимости в цепочках поставок, способные нарушить экономическую и национальную безопасность США, а также представлять угрозу кибербезопасности для критически важной инфраструктуры страны.

Федеральная комиссия по связи США

Зарубежные компании смогут подать заявку на получение исключения. Для этого им необходимо предоставить подробный план переноса производства в США.

Уже ввезённые в США устройства под действие запрета не подпадают. [Reuters]

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роботы США Новости
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iPhones.ru
Правительство США ввело запрет на импорт «передовых роботизированных устройств», произведённых за пределами страны. Под запрет попадают гуманоидные роботы и робособаки. В первую очередь ограничения затронут китайские компании, которые активно производят подобные устройства. Эти устройства могут создавать уязвимости в цепочках поставок, способные нарушить экономическую и национальную безопасность США, а также представлять угрозу кибербезопасности для критически важной...

2 комментария

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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 12:08

    Опять американцы китайцев прижали. Посмотрим теперь как они сами все это будут делать.

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  2. D
    D D
    сегодня в 12:22

    А как же свободный рыночек? Сша уже не тянет?)

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