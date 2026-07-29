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В фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» нашли русскую музыку. В официальный саундтрек попала песня Монеточки*

Илья Сидоров avatar | сегодня в 13:46
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В фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» нашли русскую музыку. В официальный саундтрек попала песня Монеточки*

В одной из сцен фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит песня Монеточки* «Монополия», которая вышла на альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты.» 2024 года.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

Информация об этом указана в титрах фильма и в официальном списке саундтреков. Кроме того, её подтвердила кинокритик Тамара Ходова, посетившая пресс-показ фильма.

Так, друзья, очень важные новости. Мы написали письмо режиссёру «Человека-паука» Дестину Дэниелу Креттону и сказали, что русскоговорящая публика очень радуется включению песни Монеточки* в саундтрек его нового фильма. Он ОТВЕТИЛ и сказал, что очень любит эту песню и что очень рад такой реакции. 😎

Тамара Ходова, кинокритик

Мировая премьера фильма состоится 31 июля.

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В одной из сцен фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит песня Монеточки* «Монополия», которая вышла на альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты.» 2024 года. *Внесена Минюстом в реестр иноагентов. Информация об этом указана в титрах фильма и в официальном списке саундтреков. Кроме того, её подтвердила кинокритик Тамара Ходова, посетившая пресс-показ фильма. Так, друзья, очень важные новости. Мы...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:24

    Ничего себе, вообще не ожидал услышать нашу музыку в таком блокбастере. Очень круто что режиссер так тепло отреагировал!

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  2. vasilyevsg23 avatar
    vasilyevsg23 сегодня в 15:25

    Дикаприо, Йовович- были бы они на столько известны, если бы в свое время они (или их родители) не переехали из России? Сергей Брин был бы тем, кто он есть? Почему так происходит? Риторический вопрос…

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