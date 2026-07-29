В фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» нашли русскую музыку. В официальный саундтрек попала песня Монеточки*

В одной из сцен фильма «Человек-паук: Совершенно новый день» звучит песня Монеточки* «Монополия», которая вышла на альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты.» 2024 года.

*Внесена Минюстом в реестр иноагентов.

Информация об этом указана в титрах фильма и в официальном списке саундтреков. Кроме того, её подтвердила кинокритик Тамара Ходова, посетившая пресс-показ фильма.

Так, друзья, очень важные новости. Мы написали письмо режиссёру «Человека-паука» Дестину Дэниелу Креттону и сказали, что русскоговорящая публика очень радуется включению песни Монеточки* в саундтрек его нового фильма. Он ОТВЕТИЛ и сказал, что очень любит эту песню и что очень рад такой реакции. 😎 Тамара Ходова, кинокритик

Мировая премьера фильма состоится 31 июля.

15 13