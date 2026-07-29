В США показали умное кольцо, которое умеет измерять уровень сахара в крови и анализировать пот

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего представили прототип умного кольца, которое отслеживает не только физические показатели организма, но и химический состав пота.

Устройство анализирует биохимические маркеры. Кольцо способно непрерывно измерять концентрацию глюкозы, кетонов, витамина C, мочевой кислоты, лактата и алкоголя в поте. Одновременно оно может отслеживать до четырех показателей.

Для работы девайса не требуется физическая нагрузка. Исследователи разработали специальный гидрогель, который безболезненно вытягивает небольшое количество пота с поверхности кожи за счет осмотического давления. Затем встроенные электрохимические сенсоры анализируют образец, а результаты передаются в приложение на смартфоне.

Корпус кольца напечатан на 3D-принтере. Внутри находится миниатюрная плата и гибкий аккумулятор на основе оксида серебра и цинка. Одного заряда хватает примерно на 12 часов работы.

Во время испытаний с участием здоровых добровольцев и пациентов с диабетом 1-го типа измерения уровня глюкозы практически совпали с данными коммерческих систем непрерывного мониторинга, а показатели кетонов с результатами специализированных анализаторов крови. [CNET]

12 2