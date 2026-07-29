Стоит переплачивать? Сравнил мощь железа iPhone 17 против iPhone 16, такой результат не ожидал

В этом поколении мощь iPhone 17 Pro хвалили не только в рекламных материалах Apple, но и в обзорах.

Больше оперативной памяти, повысили частоты, ускорили ядра на 20%, новая система охлаждения появилась.

Но между двумя поколениями iPhone разницу часто не замечаешь в реальной жизни, сами знаете. А зачем тогда переплачивать.

В общем, я решил проверить всё сам. Читайте, как я сравнил производительность iPhone 17 Pro Max и iPhone 16 Pro. Где и как конкретно проявляется разница, стоит ли это переплаты за топовый Айфон и другие интересные выводы.

Чем отличается железо. В этот раз изменений больше обычного

Столкнул лбами два гаджета: iPhone 17 Pro Max против iPhone 16 Pro.

Измерил скорость включения, сохранение приложений в памяти, обработку фото и экспорт видео.

В отличие от многих прошлых поколений, в этот раз Apple существенно прокачала компоненты флагмана.

Характеристика iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro Max Процессор 3-нм процессор A18 Pro 3-нм процессор A19 Pro CPU 6 ядер CPU: 4,04 Гц + 2,24 Гц 6 ядер CPU: 4,26 Гц + 2,6 Гц GPU 6 ядер GPU: 1,49 Гц 6 ядер GPU: 1,62 Гц Оперативная память 8 ГБ оперативной памяти 12 ГБ оперативной памяти Охлаждение Графитная пластина для охлаждения Испарительная камера для охлаждения Задняя панель Стекло Алюминий (отводит тепло)

Apple повысила тактовую частоту всех ядер A19 Pro: мощных на 5% и энергоэффективных на 13% в CPU и вычислительных в GPU на 8%.

Независимый анализ архитектуры показал, что чип даёт значительный прирост производительности: +10% в мощных ядрах CPU, +25% в энергоэффективных ядрах CPU, +40% в обычных вычислениях GPU и +60% в трассировке лучей GPU.

Это переводится в следующие результаты бенчмарка Geekbench 6:

Тест Geekbench 6 iPhone 16 Pro iPhone 17 Pro Max Одноядерный CPU 3389 3776 (+11%) Многоядерный CPU 7944 9861 (+24%) GPU 33 483 46 364 (+38,5%)

На бумаге рост впечатляющий, особенно в области GPU. Но давайте посмотрим, как это отражается в реальном использовании.

iPhone 17 Pro Max включается быстрее iPhone 16 Pro

Первым опытом провёл скорость загрузки смартфонов из выключенного состояния.

iPhone 17 Pro Max включился за 18,5 секунды, iPhone 16 Pro потребовалось на запуск 23 секунды.

Кратко: Разница 4,5 секунды или 24%.

Тут сыграл роль только более быстрый процессор, но точно не новая архитектура охлаждения: для такого короткого интервала она не играет роли.

Но уже в следующем тесте испарительная камера даёт о себе знать.

12 ГБ оперативной памяти не дали отрыва в мультизадачности. А вот охлаждение помогло

Далее провёл классический тест запуска одного приложения за другим. Затем открыл их по второму кругу.

Для опыта взял 16 популярных приложений, которыми в среднем все пользуются.

Список приложений:

Камера

Safari

Калькулятор

Настройки

Google Таблицы

YouTube

TikTok

Яндекс Музыка

Самокат

Google Документы

Яндекс Go

App Store

Тяжёлая графически игра (Into the Dead 2)

WB

Заметки

ChatGPT

Запускал приложения одновременно на двух смартфонах, чтобы на каждом оценить скорость запуска.

iPhone 17 Pro Max быстрее открывал почти все программы и их содержимое.

Результаты цикла:

На iPhone 17 Pro Max на две секунды быстрее запустились Safari, YouTube, игра Into the Dead 2 и ChatGPT.

На полсекунды быстрее запустились Калькулятор, TikTok, Яндекс Музыка, Самокат, Яндекс Go и WB.

Одновременно запустились Камера, Настройки, Google Таблицы, Google Документы и Заметки.

На iPhone 16 Pro на полсекунды быстрее загрузилось только содержимое App Store.

Кратко: Повышенная производительность и меньший нагрев iPhone 17 Pro Max перевелись в более отзывчивый запуск всех приложений, которые переходили в рабочее состояние почти мгновенно.

В некоторых случаях приложения на iPhone 16 Pro не переходили в состояние запуска, поскольку от такой резкой нагрузки смартфон быстро разогрелся и начал включать программы с задержкой.

Но интересно, что выросшее на 50% количество оперативной памяти в данном тесте не сыграло роли. При повторном открытии приложений iPhone 16 Pro включил их все холодным стартом, то есть не выводил из памяти и не запускал повторно.

Рост GPU и RAM сыграли роль в двух других тестах.

iPhone 17 Pro Max обрабатывает фото и видео на голову быстрее

Вторым практичным экспериментом решил взять копирование и вставку изменений в пакет фотографий. Эта процедура задействует многопоточные процессы CPU и часто упирается в объём оперативной памяти.

Я внёс большие правки в фотографию и применил их к 34 снимкам.

iPhone 17 Pro Max справился за 1 минуту и 21 секунду. iPhone 16 Pro завершил задачу за 1 минуту и 40 секунд.

Кратко: Разница составила 21 секунду или целых 23%. Тут очевидно, что новый объём RAM сыграл не меньше роли, чем более быстрый CPU.

Чтобы протестировать прирост GPU, я отредактировал одно и то же 4K-видео и экспортировал — всё в приложении Фото.

Кратко: iPhone 17 Pro Max сохранил новый ролик моментально. У iPhone 16 Pro на это ушло 5 секунд. Тут даже нет смысла прописывать проценты, разница будто в несколько поколений.

Пора делать выводы.

Это впервые настоящий разрыв поколений. Разницу вижу каждый день

Получилось четыре вывода.

iPhone 17 Pro Max включается на четверть быстрее.

Увеличенная оперативная память не помогла многозадачности, она и без того великолепная на устройствах с 8 ГБ RAM.

12 ГБ в iPhone 17 Pro Max помогают на четверть быстрее делать пакетную обработку фотографий, а вместе с более мощным GPU экспорт 4K-видео, который повально нужен блогерам, стал практически моментальным.

Новая система охлаждения iPhone 17 Pro Max вывела его в безоговорочные лидеры для монтажа. Тем, кто много пользуется смартфоном и использует максимум его мощности, текущий флагман можно покупать ради одной этой фишки.

Решающую роль в последних тестах сыграло именно то, что под конец теста iPhone 16 Pro нагрелся и уже не справлялся с задачами на пиковых возможностях.

Но поскольку я делал замеры в реальных сценариях, намеренно охлаждать его не собирался.

Кратко: К концу эксперимента iPhone 17 Pro Max был едва тёплым, в то время как спинка iPhone 16 Pro «кипела».

В итоге рост оперативной памяти и мощности процессора — это хорошо, но охлаждение стало ключевым изменением, которое помогло всю эту мощность не растратить впустую.

Напомню, что в iPhone 16 Pro уже один раз улучшила тепловывод процессора, добавив ему графитовую пластину. Все айфоны до него вообще никак не решали проблему и потому держали постоянную высокую производительность ещё хуже.

Прорыв десятилетия. Владельцы iPhone 13 и iPhone 14 будут особенно в восторге

Через два месяца Apple выпустит iPhone 18 Pro в том же дизайне, а это значит, что все владельцы прошлых iPhone 13, 14, 15 и 16 прошек, которые на него перейдут, тоже порадуются изменению.

Такой двузначный скачок в производительности случается раз в десять лет.

Да, алюминий более хрупкий и не такой красивый. Зато с ним iPhone вышел на новый уровень вычислительной мощности. А не это ли нам нужнее на каждый день?

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