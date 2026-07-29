Apple Pay заработал в Кыргызстане и Таджикистане

Apple запустила Apple Pay в Кыргызстане и Таджикистане. Владельцы карт могут добавить их в приложение Wallet и использовать iPhone, Apple Watch, iPad или Mac для бесконтактной оплаты.

В Кыргызстане подключить Apple Pay могут клиенты Mbank, OptimaBank, Bakai, O!Bank и DemirBank, а в Таджикистане — держатели карт банков «Алиф», «Хумо» и «Активбанка».

Если вам нужны карты иностранных банков, их можно оформить в Айыл Банке, Бакай Банке и Банке IBT. По всем вопросам обращайтесь сюда: @card_immigration.

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