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Apple Pay заработал в Кыргызстане и Таджикистане

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:39
16
Apple Pay заработал в Кыргызстане и Таджикистане

Apple запустила Apple Pay в Кыргызстане и Таджикистане. Владельцы карт могут добавить их в приложение Wallet и использовать iPhone, Apple Watch, iPad или Mac для бесконтактной оплаты.

В Кыргызстане подключить Apple Pay могут клиенты Mbank, OptimaBank, Bakai, O!Bank и DemirBank, а в Таджикистане — держатели карт банков «Алиф», «Хумо» и «Активбанка».

Если вам нужны карты иностранных банков, их можно оформить в Айыл Банке, Бакай Банке и Банке IBT. По всем вопросам обращайтесь сюда: @card_immigration.

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Apple Apple Pay Apple wallet банки Новости
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iPhones.ru
Apple запустила Apple Pay в Кыргызстане и Таджикистане. Владельцы карт могут добавить их в приложение Wallet и использовать iPhone, Apple Watch, iPad или Mac для бесконтактной оплаты. В Кыргызстане подключить Apple Pay могут клиенты Mbank, OptimaBank, Bakai, O!Bank и DemirBank, а в Таджикистане — держатели карт банков «Алиф», «Хумо» и «Активбанка». Если вам нужны карты...

16 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:55

    О наконец то! А то вечно с этими картами возиться. Теперь хоть через Apple Pay все оплачу.

    2
    1
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  2. Topchik avatar
    Topchik сегодня в 18:37

    А в сверхдержаве не работает.

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