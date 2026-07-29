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Адвокат объяснил, почему Дурова невозможно экстрадирировать в Россию

Обновлено в 11:44
ТАСС отредактировал новость. Французский адвокат Филипп де Виль не защищает Павла Дурова.
Илья Сидоров avatar | сегодня в 16:51
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Адвокат объяснил, почему Дурова невозможно экстрадирировать в Россию

Французский адвокат Филипп де Виль заявил, что Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны.

По его словам, если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Павла Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции.

Адвокат добавил, что Франция «может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике».

Дуров, помимо паспортов России и Франции, имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Ранее ФСБ обвинила Дурова в содействии террористической деятельности.

[ТАСС]

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Павел Дуров Россия Новости
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Французский адвокат Филипп де Виль заявил, что Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны. По его словам, если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Павла Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции. Адвокат добавил, что Франция «может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми...

8 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Victor Gnatyuk avatar
    Victor Gnatyuk сегодня в 17:12

    Да, конечно! Это же Европа! Там кого попало в тюрягу не сажают!

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    lonz
    lonz сегодня в 18:15

    Не сажают.

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