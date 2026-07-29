Адвокат объяснил, почему Дурова невозможно экстрадирировать в Россию

Французский адвокат Филипп де Виль заявил, что Франция не может экстрадировать своих граждан в другие страны.

По его словам, если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Павла Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции.

Адвокат добавил, что Франция «может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике».

Дуров, помимо паспортов России и Франции, имеет гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Сент-Китс и Невис.

Ранее ФСБ обвинила Дурова в содействии террористической деятельности.

[ТАСС]

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