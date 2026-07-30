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Авто

МГТС научила Lada Largus находить поломки до их появления, установив в автомобиль лабораторию на оптоволоконных датчиках

Артём Баусов avatar | сегодня в 12:00
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МГТС научила Lada Largus находить поломки до их появления, установив в автомобиль лабораторию на оптоволоконных датчиках

МГТС представила результаты пилотного проекта Smart Largus, в рамках которого служебный автомобиль Lada Largus оснастили системой виброакустического мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков.

Разработка собирает данные о работе двигателя, трансмиссии и подвески, а в будущем может использоваться для раннего обнаружения неисправностей.

Проект разработали специалисты R&D-подразделения компании совместно с департаментом транспортного обеспечения МГТС. Для испытаний выбрали новый служебный Lada Largus, на который установили шесть волоконно-оптических датчиков:

  • Четыре на подвеску
  • По одному на двигатель и коробку передач


Схематическое устройство системы мониторинга автомобиля

Все они подключены к единому измерительному блоку, который автоматически запускается после запуска двигателя, записывает данные и передает их в облако через сотовую сеть.

В отличие от традиционных электрических датчиков волоконно-оптические сенсоры не требуют питания в точках измерения, устойчивы к электромагнитным помехам и позволяют подключать сразу несколько датчиков к одному оптоэлектронному блоку.

Испытания проходили в условиях повседневной эксплуатации автомобиля. Система работала во время холодных запусков двигателя, движения по городу, езды в пробках, разгонов, торможений, длительной работы на холостом ходу и поездок по неровным дорогам.


Разработка системы. Этап наладки в багажнике авто

Система уже способна различать основные режимы работы автомобиля. По вибрациям подвески она определяет, движется машина или стоит, а по сигналам двигателя фиксирует изменение оборотов холостого хода. Датчик, установленный на коробке передач, также регистрирует характерные вибрации трансмиссии, а не только колебания, передающиеся от двигателя.

Текущий этап проекта посвящен накоплению данных. В дальнейшем систему планируют синхронизировать с телеметрией автомобиля, чтобы сопоставлять вибрации с оборотами двигателя, скоростью, нагрузкой и другими параметрами. После этого инженеры рассчитывают обучить алгоритмы выявлять аномалии и прогнозировать возможные неисправности до их появления.

В перспективе технология может найти применение не только в служебном и промышленном транспорте, но и в беспилотных платформах, а также системах мониторинга инженерной инфраструктуры, где важно заранее выявлять признаки износа оборудования. [Хабр]

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авто мтс Россия Технологии Новости
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iPhones.ru
МГТС представила результаты пилотного проекта Smart Largus, в рамках которого служебный автомобиль Lada Largus оснастили системой виброакустического мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков. Разработка собирает данные о работе двигателя, трансмиссии и подвески, а в будущем может использоваться для раннего обнаружения неисправностей. Проект разработали специалисты R&D-подразделения компании совместно с департаментом транспортного обеспечения МГТС. Для испытаний выбрали новый...

8 комментариев

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Какие правила в комментариях
  1. masurfaker avatar
    masurfaker сегодня в 12:01

    Все горит красным на этапе установки ?🤣

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  2. BY avatar
    BY сегодня в 12:49

    Сообщение на скорости 120 км/ч – кажется, у вас сейчас руль заклинит 😅

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