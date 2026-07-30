МГТС научила Lada Largus находить поломки до их появления, установив в автомобиль лабораторию на оптоволоконных датчиках

МГТС представила результаты пилотного проекта Smart Largus, в рамках которого служебный автомобиль Lada Largus оснастили системой виброакустического мониторинга на основе волоконно-оптических датчиков.

Разработка собирает данные о работе двигателя, трансмиссии и подвески, а в будущем может использоваться для раннего обнаружения неисправностей.

Проект разработали специалисты R&D-подразделения компании совместно с департаментом транспортного обеспечения МГТС. Для испытаний выбрали новый служебный Lada Largus, на который установили шесть волоконно-оптических датчиков:

Четыре на подвеску

По одному на двигатель и коробку передач



Схематическое устройство системы мониторинга автомобиля

Все они подключены к единому измерительному блоку, который автоматически запускается после запуска двигателя, записывает данные и передает их в облако через сотовую сеть.

В отличие от традиционных электрических датчиков волоконно-оптические сенсоры не требуют питания в точках измерения, устойчивы к электромагнитным помехам и позволяют подключать сразу несколько датчиков к одному оптоэлектронному блоку.

Испытания проходили в условиях повседневной эксплуатации автомобиля. Система работала во время холодных запусков двигателя, движения по городу, езды в пробках, разгонов, торможений, длительной работы на холостом ходу и поездок по неровным дорогам.



Разработка системы. Этап наладки в багажнике авто

► Система уже способна различать основные режимы работы автомобиля. По вибрациям подвески она определяет, движется машина или стоит, а по сигналам двигателя фиксирует изменение оборотов холостого хода. Датчик, установленный на коробке передач, также регистрирует характерные вибрации трансмиссии, а не только колебания, передающиеся от двигателя.

► Текущий этап проекта посвящен накоплению данных. В дальнейшем систему планируют синхронизировать с телеметрией автомобиля, чтобы сопоставлять вибрации с оборотами двигателя, скоростью, нагрузкой и другими параметрами. После этого инженеры рассчитывают обучить алгоритмы выявлять аномалии и прогнозировать возможные неисправности до их появления.

В перспективе технология может найти применение не только в служебном и промышленном транспорте, но и в беспилотных платформах, а также системах мониторинга инженерной инфраструктуры, где важно заранее выявлять признаки износа оборудования. [Хабр]

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