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Ferrari продала 500 электромобилей Luce. Годовой план продаж был выполнен за два месяца

Илья Сидоров avatar | сегодня в 9:45
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Ferrari продала 500 электромобилей Luce. Годовой план продаж был выполнен за два месяца

Электромобиль Ferrari Luce, разработанный Джони Айвом, отлично продаётся, несмотря на спорный дизайн и критику в сети.

Компания планировала продать в 2026 году чуть менее 500 экземпляров Luce и уже достигла этой цели. Таким образом, годовой план продаж был выполнен всего за два месяца после презентации автомобиля, несмотря на то, что его стоимость начинается от €550 тыс. (~50,3 млн рублей).

Высокие продажи во многом обусловлены популярностью Luce и электромобилей в Китае. При этом дилерам были даны строгие указания не навязывать Luce своим клиентам.

Ferrari планирует продать 2500 экземпляров Luce к 2030 году. Это примерно 600 автомобилей в год, что составит 5% от общего годового объёма продаж компании. [Financial Times]

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Ferrari автомобили Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Электромобиль Ferrari Luce, разработанный Джони Айвом, отлично продаётся, несмотря на спорный дизайн и критику в сети. Компания планировала продать в 2026 году чуть менее 500 экземпляров Luce и уже достигла этой цели. Таким образом, годовой план продаж был выполнен всего за два месяца после презентации автомобиля, несмотря на то, что его стоимость начинается от €550...

13 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:35

    Ничего себе, Джони Айв теперь тачки рисует? Видимо китайцы просто скупают все что он придумывает даже за такие деньги.

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  2. BY avatar
    BY сегодня в 10:50

    Очень спорный дизайн для Ferrari. На любителя… или на профессионала…

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