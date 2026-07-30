Ferrari продала 500 электромобилей Luce. Годовой план продаж был выполнен за два месяца

Электромобиль Ferrari Luce, разработанный Джони Айвом, отлично продаётся, несмотря на спорный дизайн и критику в сети.

Компания планировала продать в 2026 году чуть менее 500 экземпляров Luce и уже достигла этой цели. Таким образом, годовой план продаж был выполнен всего за два месяца после презентации автомобиля, несмотря на то, что его стоимость начинается от €550 тыс. (~50,3 млн рублей).

Высокие продажи во многом обусловлены популярностью Luce и электромобилей в Китае. При этом дилерам были даны строгие указания не навязывать Luce своим клиентам.

Ferrari планирует продать 2500 экземпляров Luce к 2030 году. Это примерно 600 автомобилей в год, что составит 5% от общего годового объёма продаж компании. [Financial Times]

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