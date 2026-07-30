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В Яндекс Картах появились готовые экскурсии с аудиогидом по 36 городам России

Артём Баусов avatar | сегодня в 10:00
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В приложении Яндекс Карт появился раздел с готовыми маршрутами для прогулок по городам России.

Пользователи могут выбрать экскурсию по окрестностям Московского Кремля, храмам Санкт-Петербурга, историческому центру Твери, парку «Монрепо» и другим местам. Каждый маршрут сопровождается фотографиями, описанием и аудиогидом. Сейчас в сервисе доступно более 400 прогулок в 36 городах страны.

Маршруты можно выбрать по теме и продолжительности

Среди категорий:

  • Архитектура
  • Достопримечательности
  • Природа
  • Музеи
  • Мастер-классы
  • Активный отдых
  • Прогулки с детьми

Например, сервис предложит маршрут по Уфе на несколько часов, квест по Калуге или прогулку по городскому парку.

Маршруты учитывают сезонность, а также актуальность точек интереса. Алгоритмы проверяют, продолжают ли работать места, включённые в экскурсию. Подборка будет регулярно обновляться.

Искусственный интеллект полностью составляет маршруты

Алгоритм:

  • Анализирует достопримечательности
  • Объединяет их в тематические прогулки с учётом расстояния между точками

После чего нейросеть создаёт описание каждого объекта на основе данных Яндекс Карт, включая фотографии, режим работы и отзывы пользователей. Озвучку экскурсий также генерирует нейросеть.

Новая функция уже доступна в мобильном приложении Яндекс Карт. Найти её можно через поисковую строку в разделе «Что посетить» или в профиле пользователя в разделе «Маршруты по городу».

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Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В приложении Яндекс Карт появился раздел с готовыми маршрутами для прогулок по городам России. Пользователи могут выбрать экскурсию по окрестностям Московского Кремля, храмам Санкт-Петербурга, историческому центру Твери, парку «Монрепо» и другим местам. Каждый маршрут сопровождается фотографиями, описанием и аудиогидом. Сейчас в сервисе доступно более 400 прогулок в 36 городах страны. Маршруты можно выбрать по теме...

6 комментариев

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
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Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:33

    Ого, нейросети теперь еще и экскурсии озвучивают. Интересно, голос будет звучать натурально или опять как у робота?

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  2. Аня avatar
    Аня сегодня в 13:06

    Неплохая идея для тех, кто приехал в новый город на один день и не хочет полчаса собирать маршрут по десяти сайтам

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