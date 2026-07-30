В Яндекс Картах появились готовые экскурсии с аудиогидом по 36 городам России

В приложении Яндекс Карт появился раздел с готовыми маршрутами для прогулок по городам России.

Пользователи могут выбрать экскурсию по окрестностям Московского Кремля, храмам Санкт-Петербурга, историческому центру Твери, парку «Монрепо» и другим местам. Каждый маршрут сопровождается фотографиями, описанием и аудиогидом. Сейчас в сервисе доступно более 400 прогулок в 36 городах страны.

Маршруты можно выбрать по теме и продолжительности

Среди категорий:

Архитектура

Достопримечательности

Природа

Музеи

Мастер-классы

Активный отдых

Прогулки с детьми

Например, сервис предложит маршрут по Уфе на несколько часов, квест по Калуге или прогулку по городскому парку.

Маршруты учитывают сезонность, а также актуальность точек интереса. Алгоритмы проверяют, продолжают ли работать места, включённые в экскурсию. Подборка будет регулярно обновляться.

Искусственный интеллект полностью составляет маршруты

Алгоритм:

Анализирует достопримечательности

Объединяет их в тематические прогулки с учётом расстояния между точками

После чего нейросеть создаёт описание каждого объекта на основе данных Яндекс Карт, включая фотографии, режим работы и отзывы пользователей. Озвучку экскурсий также генерирует нейросеть.

Новая функция уже доступна в мобильном приложении Яндекс Карт. Найти её можно через поисковую строку в разделе «Что посетить» или в профиле пользователя в разделе «Маршруты по городу».

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