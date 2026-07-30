Минцифры планирует обязать зарубежные сервисы регистрировать россиян только по номеру телефона и хранить данные 3 года

Минцифры предложило обязать иностранные сайты и приложения регистрировать россиян только по номеру телефона. Эта инициатива вошла в третий пакет мер «Антифрод 3.0», направленный на борьбу с мошенниками.

Зарубежные сервисы должны будут хранить сведения о регистрации, авторизации и удалении учётных записей в течение трёх лет. Эти данные необходимо будет предоставлять по запросу правоохранительных органов.

В Минцифры сообщили, что документ ещё находится на стадии обсуждения, поэтому пока неизвестно, какие именно меры войдут в «Антифрод 3.0».

[Ведомости]

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