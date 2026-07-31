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Apple предупредила о возможном дефиците iPhone, iPad и Mac из-за рекордного спроса

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:29
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Apple предупредила о возможном дефиците iPhone, iPad и Mac из-за рекордного спроса

Apple ожидает, что в квартале, который завершится в сентябре, ограничения в поставках окажут значительно более сильное влияние на выручку. Об этом заявил Тим Кук во время обсуждения финансовых результатов за третий квартал 2026 года.

По словам Кука, дефицит затронет iPhone, iPad и Mac. Причиной стала нехватка производственных мощностей для выпуска передовых чипов, а также снижение гибкости цепочки поставок.

Это не проблема партнеров или поставщиков. Мы наблюдаем невероятно сильный цикл продаж iPhone и Mac, который привел к спросу, превзошедшему наши ожидания.

-Тим Кук

Кроме того, Apple столкнулась с ростом стоимости памяти. Компания уже заплатила за DRAM больше в июньском квартале по сравнению с мартовским, а в сентябрьском квартале расходы вырастут еще сильнее.

Apple рассчитывает частично компенсировать увеличение затрат за счет ранее накопленных запасов компонентов и снижения стоимости некоторых других комплектующих. Однако Кук предупредил, что этот эффект будет временным, а цены на память продолжат расти и после сентября.

Сейчас на рынке DRAM фактически работают три крупных поставщика. Купертиновцы рассматривают различные варианты, которые могли бы снизить зависимость от ограниченного числа производителей и улучшить ситуацию с поставками. [MacRumors]

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Apple iPad iPhone Mac Новости
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Apple ожидает, что в квартале, который завершится в сентябре, ограничения в поставках окажут значительно более сильное влияние на выручку. Об этом заявил Тим Кук во время обсуждения финансовых результатов за третий квартал 2026 года. По словам Кука, дефицит затронет iPhone, iPad и Mac. Причиной стала нехватка производственных мощностей для выпуска передовых чипов, а также снижение...

1 комментарий

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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 10:00

    Опять всё раскупят и ничего не достанешь. Судя по росту цен на память, новые модели будут стоить просто космических денег.

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