Apple подтвердила планы по монетизации Apple Intelligence. В iCloud+ появятся новые тарифы

Apple планирует предложить пользователям возможность увеличивать лимиты использования своих ИИ-функций за дополнительную плату, о чем заявил Тим Кук.

Компания пока только формирует стратегию монетизации искусственного интеллекта, но уже ожидает, что некоторым пользователям потребуется значительно больше вычислительных ресурсов, чем остальным. Для них купертиновцы готовят дополнительные уровни подписки или расширения в составе iCloud+.

Мы считаем, что будут люди, которые захотят использовать ИИ очень активно. Для них появятся возможности расширения через iCloud+, где можно будет приобрести дополнительные ресурсы. – Тим Кук

При этом базовые функции, включая Siri AI, по-прежнему останутся бесплатными. [MacRumors]

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