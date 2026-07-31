Тим Кук объяснил, почему Apple подняла цены на Mac и iPad

Тим Кук заявил, что Apple была вынуждена повысить цены на Mac и iPad из-за резкого подорожания памяти.

Компания не планировала пересматривать цены, однако стоимость памяти выросла настолько сильно, что она была вынуждена переложить часть расходов на покупателей.

При определении цен компания оценивает сразу несколько факторов: объем продаж, выручку и прибыльность продуктов. Решение принимается не по фиксированной формуле, а с учетом долгосрочной стратегии бизнеса.

При этом Кук не стал отвечать на вопрос, вырастут ли цены на iPhone после сентябрьского анонса линейки iPhone 18 и первого складного iPhone. Ранее несколько аналитиков уже прогнозировали подорожание новых смартфонов. [MacRumors]

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