Первокурсники получат доступ к учебным чатам в MAX сразу после зачисления

При поддержке Минобрнауки России в приемную кампанию 2026 года интегрирован мессенджер MAX.

После зачисления первокурсники смогут присоединиться к официальным учебным чатам своих вузов, подписаться на их каналы и пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве.

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Приемная кампания — это важнейший этап для тысяч абитуриентов, и мы видим, как цифровые инструменты делают его более прозрачным и комфортным. Интеграция с MAX позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания. Уверен, что такие решения формируют новую культуру взаимодействия в образовательной среде. Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами. – замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук

Уведомление о зачислении и приглашение в официальный учебный чат образовательной организации студент получит через Госуслуги.

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Университеты активно осваивают возможности национального мессенджера: развивают официальные каналы, ведут групповые чаты, запускают собственные сервисы для поддержки приёмной кампании, взаимодействия со студентами, организации внеучебной деятельности. MAX становится единой цифровой средой для коммуникации и обучения. Благодаря плодотворной работе с Минобрнауки, вузами и научными организациями мы обеспечиваем доступ к ключевым инструментам с первого дня поступления. – вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов

По данным разработчиков, сейчас в MAX создано более 230 тыс. студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 млн участников. Кроме того, образовательные организации запустили более 5 тыс. официальных каналов с общей аудиторией более 2,6 млн пользователей.

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