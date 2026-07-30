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Первокурсники получат доступ к учебным чатам в MAX сразу после зачисления

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:15
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Первокурсники получат доступ к учебным чатам в MAX сразу после зачисления

При поддержке Минобрнауки России в приемную кампанию 2026 года интегрирован мессенджер MAX.

После зачисления первокурсники смогут присоединиться к официальным учебным чатам своих вузов, подписаться на их каналы и пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве.


Приемная кампания — это важнейший этап для тысяч абитуриентов, и мы видим, как цифровые инструменты делают его более прозрачным и комфортным. Интеграция с MAX позволяет вузам выстроить бесшовную коммуникацию со студентами с первого дня: от официальных учебных чатов до получения расписания.

Уверен, что такие решения формируют новую культуру взаимодействия в образовательной среде. Уже сотни вузов активно используют платформу для решения актуальных образовательных задач и эффективной коммуникации со студентами.

– замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук

Уведомление о зачислении и приглашение в официальный учебный чат образовательной организации студент получит через Госуслуги.


Университеты активно осваивают возможности национального мессенджера: развивают официальные каналы, ведут групповые чаты, запускают собственные сервисы для поддержки приёмной кампании, взаимодействия со студентами, организации внеучебной деятельности.

MAX становится единой цифровой средой для коммуникации и обучения. Благодаря плодотворной работе с Минобрнауки, вузами и научными организациями мы обеспечиваем доступ к ключевым инструментам с первого дня поступления.

– вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов

По данным разработчиков, сейчас в MAX создано более 230 тыс. студенческих чатов, в которых состоят свыше 2,4 млн участников. Кроме того, образовательные организации запустили более 5 тыс. официальных каналов с общей аудиторией более 2,6 млн пользователей.

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max мессенджеры Новости
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iPhones.ru
При поддержке Минобрнауки России в приемную кампанию 2026 года интегрирован мессенджер MAX. После зачисления первокурсники смогут присоединиться к официальным учебным чатам своих вузов, подписаться на их каналы и пользоваться чат-ботами в едином цифровом пространстве. ❝ Приемная кампания — это важнейший этап для тысяч абитуриентов, и мы видим, как цифровые инструменты делают его более прозрачным и...

7 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. force1.0 avatar
    force1.0 сегодня в 13:36

    поступил в вуз и сразу под колпак залез. Браво!

    6
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:46

    Очередной мессенджер навязывают студентам. Надеюсь этот MAX хотя бы не будет лагать как все остальные наши сервисы.

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