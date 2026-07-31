В restore: стартовали продажи флагманских смартфонов HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

В магазинах restore: начались продажи смартфонов HUAWEI Pura 90s и беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Центральной новинкой релиза стала флагманская серия мобильных устройств Pura 90s.

Новинки уже доступны более чем в 40 мультибрендовых магазинах сети, а также на сайте и в мобильном приложении restore:.

Флагманские смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max: камеры и характеристики

Флагманский Pura 90s Pro Max получил 200-мегапиксельный телеобъектив с крупным сенсором, поддержку съемки с 20-кратным зумом и систему стабилизации CIPA 7.0. Pura 90s Pro предлагает макросъемку с расстояния от 5 см.

► Основная камера также включает 50-мегапиксельный модуль с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма, 40-МП ультраширокоугольную камеру и фронтальную камеру на 13 МП.

► Обе модели оснащены системой камер XMAGE второго поколения.

► За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Также смартфоны получили обновленного голосового помощника Celia.

Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S: обновленный дизайн и автономность

Вместе со смартфонами в продаже появились наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S.

Они сохранили открытую конструкцию для комфортного длительного использования, получили обновленную С-образную форму из гипоаллергенного силикона и увеличенный на 20% зарядный кейс, в котором теперь можно хранить небольшие аксессуары.

► Зарядный кейс имеет новое глянцевое покрытие.

► Наушники представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.

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В первом полугодии мы зафиксировали трехкратный рост продаж смартфонов HUAWEI по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это один из самых высоких темпов в нашем портфеле. Ожидаем, что выход новой флагманской серии дополнительно подстегнет спрос: ключевыми факторами выбора становятся не только аппаратные характеристики, но и уровень послепродажного обслуживания. Расширенные гарантийные обязательства HUAWEI CARE+ — это тот критерий, который сегодня напрямую влияет на потребительские решения в премиальном сегменте. – глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский

Цены

Покупателям также автоматически предоставляются сервисные привилегии HUAWEI CARE+ без дополнительной регистрации или активации.

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