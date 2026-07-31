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В restore: стартовали продажи флагманских смартфонов HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

В сети магазинов restore: стартовали продажи флагманских смартфонов HUAWEI Pura 90s и открытых наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Узнайте цены, характеристики и ключевые особенности новых устройств.
Артём Баусов avatar | сегодня в 10:37
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В restore: стартовали продажи флагманских смартфонов HUAWEI Pura 90s и наушников-клипс HUAWEI FreeClip 2 S

В магазинах restore: начались продажи смартфонов HUAWEI Pura 90s и беспроводных наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Центральной новинкой релиза стала флагманская серия мобильных устройств Pura 90s.

Новинки уже доступны более чем в 40 мультибрендовых магазинах сети, а также на сайте и в мобильном приложении restore:.

Флагманские смартфоны HUAWEI Pura 90s Pro и Pura 90s Pro Max: камеры и характеристики

Флагманский Pura 90s Pro Max получил 200-мегапиксельный телеобъектив с крупным сенсором, поддержку съемки с 20-кратным зумом и систему стабилизации CIPA 7.0. Pura 90s Pro предлагает макросъемку с расстояния от 5 см.

► Основная камера также включает 50-мегапиксельный модуль с сенсором RYYB размером 1/1,28 дюйма, 40-МП ультраширокоугольную камеру и фронтальную камеру на 13 МП.

► Обе модели оснащены системой камер XMAGE второго поколения.

► За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Также смартфоны получили обновленного голосового помощника Celia.

Беспроводные наушники HUAWEI FreeClip 2 S: обновленный дизайн и автономность

Вместе со смартфонами в продаже появились наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2 S.

Они сохранили открытую конструкцию для комфортного длительного использования, получили обновленную С-образную форму из гипоаллергенного силикона и увеличенный на 20% зарядный кейс, в котором теперь можно хранить небольшие аксессуары.

► Зарядный кейс имеет новое глянцевое покрытие.

► Наушники представлены в двух цветах: глубоком синем и космическом серебристом.


В первом полугодии мы зафиксировали трехкратный рост продаж смартфонов HUAWEI по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это один из самых высоких темпов в нашем портфеле. Ожидаем, что выход новой флагманской серии дополнительно подстегнет спрос: ключевыми факторами выбора становятся не только аппаратные характеристики, но и уровень послепродажного обслуживания.

Расширенные гарантийные обязательства HUAWEI CARE+ — это тот критерий, который сегодня напрямую влияет на потребительские решения в премиальном сегменте.

– глава дивизиона потребительской электроники Inventive Retail Group (restore:, Galaxystore) Роман Роменский

Цены

Покупателям также автоматически предоставляются сервисные привилегии HUAWEI CARE+ без дополнительной регистрации или активации.

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huawei restore наушники смартфоны Новости
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iPhones.ru
В сети магазинов restore: стартовали продажи флагманских смартфонов HUAWEI Pura 90s и открытых наушников HUAWEI FreeClip 2 S. Узнайте цены, характеристики и ключевые особенности новых устройств.

7 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 11:39

    Ого 200 мегапикселей на телеобъективе. Интересно как этот зум будет снимать.

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