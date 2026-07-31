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6G сможет обнаруживать людей сквозь стены и измерять их сердцебиение

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:03
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6G сможет обнаруживать людей сквозь стены и измерять их сердцебиение

Будущий стандарт мобильной связи 6G сможет не только передавать данные, но и работать как радар благодаря технологии ISAC. С её помощью антенны смогут определять расстояние, скорость и характер движения объектов.

Любое устройство с поддержкой беспроводной связи, включая смартфон, сможет выполнять эту задачу. Технология позволяет обнаруживать людей даже сквозь стены, а также анализировать их дыхание и сердцебиение. Благодаря машинному обучению можно будет распознавать отдельных людей по походке, а также определять жесты и черты лица.

Это создаёт серьёзную проблему для конфиденциальности, потому что получить согласие всех пользователей на подобное сканирование фактически невозможно. Немецкие специалисты из Института Баркхаузена в Дрездене разрабатывают механизм отключения этих функций, чтобы устройство могло только передавать данные. Кроме того, они готовят приложение, которое будет показывать, ведётся ли в данный момент сканирование окружающего пространства.

Исследователям необходимо поторопиться, поскольку после утверждения стандарта 6G изменить его будет очень сложно.

Германия уже потратила на развитие 6G €700 млн. Его запуск ожидается в 2030 году. [Heute]

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6G связь Новости
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iPhones.ru
Будущий стандарт мобильной связи 6G сможет не только передавать данные, но и работать как радар благодаря технологии ISAC. С её помощью антенны смогут определять расстояние, скорость и характер движения объектов. Любое устройство с поддержкой беспроводной связи, включая смартфон, сможет выполнять эту задачу. Технология позволяет обнаруживать людей даже сквозь стены, а также анализировать их дыхание и...

6 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Skyriver avatar
    Skyriver сегодня в 10:44

    Понятно, почему рф на 5g положила, готовится сразу к 6g, с такими возможностями оно точно будет в каждой квартире

    3
    1
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  2. aequo avatar
    aequo сегодня в 10:54

    Шапочка из фольги становится все актуальнее =)

    3
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