6G сможет обнаруживать людей сквозь стены и измерять их сердцебиение

Будущий стандарт мобильной связи 6G сможет не только передавать данные, но и работать как радар благодаря технологии ISAC. С её помощью антенны смогут определять расстояние, скорость и характер движения объектов.

Любое устройство с поддержкой беспроводной связи, включая смартфон, сможет выполнять эту задачу. Технология позволяет обнаруживать людей даже сквозь стены, а также анализировать их дыхание и сердцебиение. Благодаря машинному обучению можно будет распознавать отдельных людей по походке, а также определять жесты и черты лица.

Это создаёт серьёзную проблему для конфиденциальности, потому что получить согласие всех пользователей на подобное сканирование фактически невозможно. Немецкие специалисты из Института Баркхаузена в Дрездене разрабатывают механизм отключения этих функций, чтобы устройство могло только передавать данные. Кроме того, они готовят приложение, которое будет показывать, ведётся ли в данный момент сканирование окружающего пространства.

Исследователям необходимо поторопиться, поскольку после утверждения стандарта 6G изменить его будет очень сложно.