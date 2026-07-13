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Очки Meta* Ray-Ban получат функцию быстрого подключения к iPhone, как AirPods

Илья Сидоров avatar | сегодня в 17:34
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Очки Meta* Ray-Ban получат функцию быстрого подключения к iPhone, как AirPods

Apple разрабатывает новый API, который позволит производителям сторонних умных очков и шлемов автоматически сопрягаться с устройствами компании так же, как это делают AirPods и Apple Watch.

Известно, что API будет совместим с устройствами Meta* (*признана экстремистской и запрещена в России), включая очки Ray-Ban и шлем Quest. Благодаря этому очки Ray-Ban можно будет один раз подключить к iPhone, а затем использовать с iPad без дополнительного сопряжения.

Apple планирует завершить разработку к весне 2027 года. Вероятно, новая функция появится в iOS 27.4.

Эта технология будет работать только в странах Евросоюза, поскольку Apple разрабатывает её для соответствия требованиям Закона о цифровых рынках (DMA). [MacRumors]

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AirPods Apple Apple Watch iOS 27 Meta (запрещённая в РФ экстремистская организация) Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Apple разрабатывает новый API, который позволит производителям сторонних умных очков и шлемов автоматически сопрягаться с устройствами компании так же, как это делают AirPods и Apple Watch. Известно, что API будет совместим с устройствами Meta* (*признана экстремистской и запрещена в России), включая очки Ray-Ban и шлем Quest. Благодаря этому очки Ray-Ban можно будет один раз подключить...

1 комментарий

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. R
    R
    сегодня в 18:02

    Расскажите уже кто-нибудь эпплу про вайб кодинг и скорость современных внедрений

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