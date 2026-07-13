Очки Meta* Ray-Ban получат функцию быстрого подключения к iPhone, как AirPods

Apple разрабатывает новый API, который позволит производителям сторонних умных очков и шлемов автоматически сопрягаться с устройствами компании так же, как это делают AirPods и Apple Watch.

Известно, что API будет совместим с устройствами Meta* (*признана экстремистской и запрещена в России), включая очки Ray-Ban и шлем Quest. Благодаря этому очки Ray-Ban можно будет один раз подключить к iPhone, а затем использовать с iPad без дополнительного сопряжения.

Apple планирует завершить разработку к весне 2027 года. Вероятно, новая функция появится в iOS 27.4.

Эта технология будет работать только в странах Евросоюза, поскольку Apple разрабатывает её для соответствия требованиям Закона о цифровых рынках (DMA). [MacRumors]

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