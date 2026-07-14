Apple заняла рекордные 20% рынка смартфонов во втором квартале 2026 года. Всё благодаря iPhone 17

Apple установила рекорд по доле рынка смартфонов во втором квартале 2026 года, следует из предварительного отчёта аналитической компании Omdia.

Samsung сохранила лидерство с долей 22% мирового рынка смартфонов против 20% годом ранее. Apple заняла второе место с рекордными для себя 20%, увеличив показатель с 16% во втором квартале 2025 года.

Остальные крупнейшие производители за год сократили свои доли:

Xiaomi: с 15% до 11%

OPPO: с 12% до 10%

Vivo: с 9% до 8%

Аналитики связывают результат с высоким спросом на линейку iPhone 17 и одним из самых успешных циклов обновления устройств за последние годы.

Дополнительным преимуществом для Apple стало отсутствие повышения цен на iPhone, тогда как многие конкуренты были вынуждены пересмотреть стоимость своих смартфонов. При этом эксперты допускают, что до конца года компания всё же может поднять цены.

В целом мировой рынок смартфонов продолжил сокращаться. Во втором квартале поставки снизились на 4% год к году из-за продолжающегося дефицита памяти. [9to5]