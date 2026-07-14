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Крупные бренды сокращают производство из-за подорожания памяти. Каких смартфонов скоро не досчитаются в России

Илья Сидоров avatar | сегодня в 11:12
Крупные бренды сокращают производство из-за подорожания памяти. Каких смартфонов скоро не досчитаются в России

В России сократится ассортимент смартфонов во второй половине 2026 года. Это связано с тем, что производители прекращают выпуск некоторых бюджетных моделей из-за подорожания памяти.

В первую очередь это коснётся моделей с небольшими объёмами выпуска и низкой рентабельностью. Особенно сильно пострадает бюджетный сегмент, где рост стоимости компонентов делает выпуск смартфонов экономически нецелесообразным.

Ранее Xiaomi сократила производство игровых смартфонов Black Shark, а Realme отказалась от одной из трёх модификаций P4 Lite. Oppo и Vivo также планируют оптимизировать производство.

Эксперты добавили, что в России уже заметно сокращение ассортимента. Вместо большого количества похожих друг на друга моделей производители оставляют только несколько ключевых линеек, которые закрывают основные ценовые категории.

iPhone и другие флагманы эта проблема не затронет, потому что в премиальном сегменте компании могут переложить часть расходов на потребителей. Ожидается, что iPhone 18 Pro подорожает на $200–300 из-за роста цен на память. [Известия]

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Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
В России сократится ассортимент смартфонов во второй половине 2026 года. Это связано с тем, что производители прекращают выпуск некоторых бюджетных моделей из-за подорожания памяти. В первую очередь это коснётся моделей с небольшими объёмами выпуска и низкой рентабельностью. Особенно сильно пострадает бюджетный сегмент, где рост стоимости компонентов делает выпуск смартфонов экономически нецелесообразным. Ранее Xiaomi сократила производство...

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