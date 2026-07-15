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Треснувшая улыбка и соленый огурец. Unicode представила новые эмодзи, которые появятся в iOS 27

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:40
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Треснувшая улыбка и соленый огурец. Unicode представила новые эмодзи, которые появятся в iOS 27

Консорциум Unicode утвердил стандарт Emoji 18.0, который добавит на смартфоны восемь новых эмодзи.

Они начнут появляться на устройствах разных производителей весной 2027 года после обновления операционных систем. Первой традиционно их получит iOS 27.

В список новых символов вошли:

  • Треснувшее улыбающееся лицо
  • Солёный огурец
  • Метеор
  • Маяк
  • Ластик
  • Сачок с ручкой
  • Новые жесты большим пальцем влево и вправо

Кроме новых эмодзи, Unicode исправил несколько старых. Например, эмодзи кометы снова будет обозначать именно комету, а изображение огненного небесного тела перенесут в новый эмодзи метеора.

Также окончательно разделят эмодзи огурца и солёного огурца, а для бабочки-монарха появится отдельный символ. Это должно устранить различия между платформами, где один и тот же эмодзи раньше отображался по-разному.

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iOS 27 Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Консорциум Unicode утвердил стандарт Emoji 18.0, который добавит на смартфоны восемь новых эмодзи. Они начнут появляться на устройствах разных производителей весной 2027 года после обновления операционных систем. Первой традиционно их получит iOS 27. В список новых символов вошли: Треснувшее улыбающееся лицо Солёный огурец Метеор Маяк Ластик Сачок с ручкой Новые жесты большим пальцем влево и...

6 комментариев

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Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Константин Романов avatar
    Константин Романов сегодня в 10:17

    Треснутая улыбка это просто жесть. Зачем вообще соленый огурец нужен.

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