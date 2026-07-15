Apple Intelligence стал ближе к запуску в Китае. Компания завершила подачу документов

Apple завершила подачу всех необходимых документов для запуска Apple Intelligence в Китае, сообщил инсайдер Ice Universe. То же самое сделала Samsung для своего Galaxy AI.

Это не гарантирует, что Китай одобрит запуск Apple Intelligence, но увеличивает вероятность такого решения. Возможно, сервис анонсируют вместе с iPhone 18 Pro в сентябре.

Apple Intelligence будет работать в Китае на базе моделей Qwen и Baidu. Технически ИИ уже давно готов. Apple даже по ошибке включила его в одну из бета-версий iOS 26.5.

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