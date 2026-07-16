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HONOR привезла в Россию флагманские ноутбуки MagicBook Pro 14 и 16 с мощным процессором и вечной батареей

Артём Баусов avatar | сегодня в 9:00
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HONOR привезла в Россию флагманские ноутбуки MagicBook Pro 14 и 16 с мощным процессором и вечной батареей

HONOR объявила о старте продаж в России ноутбуков MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026.

Новинки уже появились в магазинах электроники и на маркетплейсах. Рассказываем, что в них интересного: у одного аналогов по аккумулятору нет.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026

Флагманская модель получила аккумулятор емкостью 92 Втч, которого хватает до 15,5 часа работы с офисными приложениями.

Поддерживается быстрая зарядка HONOR SuperCharge 100 Вт: до 50% ноутбук заряжается примерно за 30 минут, а полностью — за 68 минут. Также предусмотрена обратная зарядка мощностью до 80 Вт для смартфонов и планшетов.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra X9 388H с максимальной частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390.

Ноутбук оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и пиковой яркостью до 700 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги и AI-дефокусировка экрана.

Модель доступна с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ с возможностью расширения. Вес ноутбука составляет 1,37 кг, толщина — 15,9 мм.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 2026

MagicBook 16 2026 делает ставку на долговечность и большой экран. Ноутбук получил сертификат, подтверждающий шесть лет стабильной работы (спустя это время производительность упадет лишь на 10%).

За работу отвечает процессор Intel Core Ultra 5 325 нового поколения на архитектуре Panther Lake. Система охлаждения поддерживает TDP до 52 Вт.

Аккумулятор емкостью 80 Втч обеспечивает более 14 часов автономной работы в офисных сценариях. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с поддержкой обратной зарядки до 60 Вт.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и технологией AI-дефокусировки для снижения усталости глаз.

Корпус выполнен из металла, имеет защиту от случайных ударов и сертификат SGS Exceptional Reliability, а клавиатура защищена от попадания жидкости по стандарту IPX2.

Цены

  • HONOR MagicBook Pro 14 2026: от 159 990 до 189 990 рублей
  • HONOR MagicBook 16 2026: от 99 990 до 109 990 рублей

HONOR MagicBook Pro 14 2026 доступен в цветах «Космический серый» и «Белый», а MagicBook 16 2026 в цвете «Космический серый».

С 16 июля по 31 августа при покупке в DNS, Ситилинке, Ozon, Яндекс Маркете и Wildberries действует скидка 10 000 рублей.

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Honor ноутбуки Новости
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iPhones.ru
HONOR объявила о старте продаж в России ноутбуков MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026. Новинки уже появились в магазинах электроники и на маркетплейсах. Рассказываем, что в них интересного: у одного аналогов по аккумулятору нет. Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026 Флагманская модель получила аккумулятор емкостью 92 Втч, которого хватает до 15,5 часа работы...

2 комментария

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 9:32

    Ого, 92 втч в такой мелкой модели это мощно. Интересно, реально ли он столько проработает или это просто маркетинг.

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  2. Russtik avatar
    Russtik сегодня в 9:44

    какой громкий заголовок…

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