HONOR привезла в Россию флагманские ноутбуки MagicBook Pro 14 и 16 с мощным процессором и вечной батареей

HONOR объявила о старте продаж в России ноутбуков MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026.
Новинки уже появились в магазинах электроники и на маркетплейсах. Рассказываем, что в них интересного: у одного аналогов по аккумулятору нет.
Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026
Флагманская модель получила аккумулятор емкостью 92 Втч, которого хватает до 15,5 часа работы с офисными приложениями.
Поддерживается быстрая зарядка HONOR SuperCharge 100 Вт: до 50% ноутбук заряжается примерно за 30 минут, а полностью — за 68 минут. Также предусмотрена обратная зарядка мощностью до 80 Вт для смартфонов и планшетов.
За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra X9 388H с максимальной частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390.
Ноутбук оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и пиковой яркостью до 700 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги и AI-дефокусировка экрана.
Модель доступна с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ с возможностью расширения. Вес ноутбука составляет 1,37 кг, толщина — 15,9 мм.
Ноутбук HONOR MagicBook 16 2026
MagicBook 16 2026 делает ставку на долговечность и большой экран. Ноутбук получил сертификат, подтверждающий шесть лет стабильной работы (спустя это время производительность упадет лишь на 10%).
За работу отвечает процессор Intel Core Ultra 5 325 нового поколения на архитектуре Panther Lake. Система охлаждения поддерживает TDP до 52 Вт.
Аккумулятор емкостью 80 Втч обеспечивает более 14 часов автономной работы в офисных сценариях. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с поддержкой обратной зарядки до 60 Вт.
Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и технологией AI-дефокусировки для снижения усталости глаз.
Корпус выполнен из металла, имеет защиту от случайных ударов и сертификат SGS Exceptional Reliability, а клавиатура защищена от попадания жидкости по стандарту IPX2.
Цены
- HONOR MagicBook Pro 14 2026: от 159 990 до 189 990 рублей
- HONOR MagicBook 16 2026: от 99 990 до 109 990 рублей
HONOR MagicBook Pro 14 2026 доступен в цветах «Космический серый» и «Белый», а MagicBook 16 2026 в цвете «Космический серый».
С 16 июля по 31 августа при покупке в DNS, Ситилинке, Ozon, Яндекс Маркете и Wildberries действует скидка 10 000 рублей.
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