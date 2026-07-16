HONOR привезла в Россию флагманские ноутбуки MagicBook Pro 14 и 16 с мощным процессором и вечной батареей

HONOR объявила о старте продаж в России ноутбуков MagicBook Pro 14 2026 и MagicBook 16 2026.

Новинки уже появились в магазинах электроники и на маркетплейсах. Рассказываем, что в них интересного: у одного аналогов по аккумулятору нет.

Ноутбук HONOR MagicBook Pro 14 2026

Флагманская модель получила аккумулятор емкостью 92 Втч, которого хватает до 15,5 часа работы с офисными приложениями.

Поддерживается быстрая зарядка HONOR SuperCharge 100 Вт: до 50% ноутбук заряжается примерно за 30 минут, а полностью — за 68 минут. Также предусмотрена обратная зарядка мощностью до 80 Вт для смартфонов и планшетов.

За производительность отвечает процессор Intel Core Ultra X9 388H с максимальной частотой до 5,1 ГГц и встроенной графикой Intel Arc B390.

Ноутбук оснащен 14,6-дюймовым сенсорным OLED-дисплеем с разрешением 3120 × 2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц, 100% охватом DCI-P3 и пиковой яркостью до 700 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены ШИМ 4320 Гц, динамическая яркость, режим электронной книги и AI-дефокусировка экрана.

Модель доступна с 24 или 32 ГБ оперативной памяти и SSD объемом 1 ТБ с возможностью расширения. Вес ноутбука составляет 1,37 кг, толщина — 15,9 мм.

Ноутбук HONOR MagicBook 16 2026

MagicBook 16 2026 делает ставку на долговечность и большой экран. Ноутбук получил сертификат, подтверждающий шесть лет стабильной работы (спустя это время производительность упадет лишь на 10%).

За работу отвечает процессор Intel Core Ultra 5 325 нового поколения на архитектуре Panther Lake. Система охлаждения поддерживает TDP до 52 Вт.

Аккумулятор емкостью 80 Втч обеспечивает более 14 часов автономной работы в офисных сценариях. В комплект входит зарядное устройство мощностью 65 Вт с поддержкой обратной зарядки до 60 Вт.

Ноутбук оснащен 16-дюймовым экраном с частотой обновления 120 Гц и технологией AI-дефокусировки для снижения усталости глаз.

Корпус выполнен из металла, имеет защиту от случайных ударов и сертификат SGS Exceptional Reliability, а клавиатура защищена от попадания жидкости по стандарту IPX2.

Цены

HONOR MagicBook Pro 14 2026 : от 159 990 до 189 990 рублей

: от 159 990 до 189 990 рублей HONOR MagicBook 16 2026: от 99 990 до 109 990 рублей

HONOR MagicBook Pro 14 2026 доступен в цветах «Космический серый» и «Белый», а MagicBook 16 2026 в цвете «Космический серый».

С 16 июля по 31 августа при покупке в DNS, Ситилинке, Ozon, Яндекс Маркете и Wildberries действует скидка 10 000 рублей.

7 2