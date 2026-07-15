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OpenAI выпустила клавиатуру Codex Micro для вайбкодинга за $230. В ней есть отдельные кнопки для ИИ-агентов и умная подсветка

Артём Баусов avatar | сегодня в 20:38
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OpenAI выпустила клавиатуру Codex Micro для вайбкодинга за $230. В ней есть отдельные кнопки для ИИ-агентов и умная подсветка

OpenAI совместно с компанией Work Louder выпустила клавиатуру Codex Micro, созданную специально для работы с ИИ-ассистентом Codex.

Главная особенность устройства — глубокая интеграция с Codex. Клавиатура получила специальные клавиши и элементы управления, которые позволяют быстрее выполнять привычные действия без переключения между окнами.

Например, отдельные Agent Keys оснащены RGB-подсветкой, которая в реальном времени показывает состояние задач: ИИ может обдумывать запрос, выполнять его, ожидать следующую команду или завершить работу.

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Также на клавиатуре есть:

  • Джойстик для быстрого запуска типовых сценариев Codex, включая, поиск ошибок и рефакторинг кода
  • Выделенные клавиши для часто используемых действий: принятия или отклонения изменений, запуска нового чата, режима Push-to-Talk и других команд
  • Поворотный регулятор, который позволяет на лету менять уровень «размышлений» ИИ: от быстрого ответа до более глубокого анализа сложных задач

Стоит Codex Micro $230 в США. Уже можно заказать. [Axios]

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OpenAI Клавиатуры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
OpenAI совместно с компанией Work Louder выпустила клавиатуру Codex Micro, созданную специально для работы с ИИ-ассистентом Codex. Главная особенность устройства — глубокая интеграция с Codex. Клавиатура получила специальные клавиши и элементы управления, которые позволяют быстрее выполнять привычные действия без переключения между окнами. Например, отдельные Agent Keys оснащены RGB-подсветкой, которая в реальном времени показывает состояние задач:...

2 комментария

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Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:56

    Ого, за 230 баксов предлагают клавиатуру с джойстиком. Интересно, реально ли это упрощает работу или просто очередной хайп вокруг ИИ.

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  2. Ä
    Äkhmad
    сегодня в 21:02

    Слишком много кнопок 😄

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