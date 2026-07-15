OpenAI выпустила клавиатуру Codex Micro для вайбкодинга за $230. В ней есть отдельные кнопки для ИИ-агентов и умная подсветка

OpenAI совместно с компанией Work Louder выпустила клавиатуру Codex Micro, созданную специально для работы с ИИ-ассистентом Codex.

Главная особенность устройства — глубокая интеграция с Codex. Клавиатура получила специальные клавиши и элементы управления, которые позволяют быстрее выполнять привычные действия без переключения между окнами.

Например, отдельные Agent Keys оснащены RGB-подсветкой, которая в реальном времени показывает состояние задач: ИИ может обдумывать запрос, выполнять его, ожидать следующую команду или завершить работу.

Также на клавиатуре есть:

Джойстик для быстрого запуска типовых сценариев Codex, включая, поиск ошибок и рефакторинг кода

Выделенные клавиши для часто используемых действий: принятия или отклонения изменений, запуска нового чата, режима Push-to-Talk и других команд

Поворотный регулятор, который позволяет на лету менять уровень «размышлений» ИИ: от быстрого ответа до более глубокого анализа сложных задач

Стоит Codex Micro $230 в США. Уже можно заказать. [Axios]

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