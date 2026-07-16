МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД

МТС сообщила о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Теперь на всей протяженности трассы обеспечено непрерывное LTE-покрытие.

Работы велись совместно с ГК «Автодор» с 2021 года. ЦКАД протяженностью 340,6 км проходит по территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 километрах от МКАД.

За последний год оператор увеличил количество базовых станций, обслуживающих трассу, на 17%, а площадь покрытия — на 16%. Сейчас вдоль дороги работают около 130 базовых станций LTE, которые также обеспечивают связью ближайшие населенные пункты и расположенные рядом предприятия.

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ЦКАД входит в перечень федеральных дорог, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены LTE-покрытием и, конечно, в силу своей значимости для миллионов жителей столичного и других регионов, является приоритетным направлением для МТС. Мы последовательно, вслед за этапами открытия трассы, обеспечивали на ней телеком-инфраструктуру, и теперь закрыли все остававшиеся до недавнего времени «белые пятна». Непрерывная мобильная сеть со средней скоростью интернет-доступа 52 Мбит/с на ЦКАД обеспечивает столичные стандарты связи миллионам пользователей на всем пути следования и способствует повышению уровня безопасности и контроля над дорогой. — директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков

Автомобилисты, пассажиры и жители прилегающих территорий получили стабильную мобильную связь и доступ к высокоскоростному интернету.

В компании также отметили, что наличие LTE-сети позволит в дальнейшем развивать вдоль трассы системы видеонаблюдения и другие интеллектуальные сервисы.

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Для обеспечения комфорта пользователей автодорог на скоростных трассах проводится системная работа по повышению доступности и стабильности услуг мобильной связи с 2019 года. Развитие инфраструктуры связи осуществляется в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. В тесной работе с операторами «Большой четверки» обеспечивается стабильный доступ пользователей автодорог к услугам связи на всем их протяжении. Следом за М-11 «Нева» и М-12 «Восток» (участки Москва – Казань, Дюртюли – Ачит), работы по которым завершились в 2021 и 2024 году, завершены работы и на ЦКАД, что в совокупности позволило замкнуть коридор стабильной и высокоскоростной сотовой связи протяженностью более 1,5 тыс. км. — заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев

ЦКАД считается одной из ключевых автомагистралей Московского региона и Центрального федерального округа. Дорога состоит из пяти пусковых комплексов, соединяет столицу с соседними регионами и используется для транзитных перевозок.

За пять лет с момента открытия движения по всей трассе по ней было совершено почти 410 млн проездов.

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