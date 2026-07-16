моё избранное Пользовательское соглашение

МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:22
3
МТС улучшила качество связи на всем протяжении ЦКАД

МТС сообщила о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Теперь на всей протяженности трассы обеспечено непрерывное LTE-покрытие.

Работы велись совместно с ГК «Автодор» с 2021 года. ЦКАД протяженностью 340,6 км проходит по территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 километрах от МКАД.

За последний год оператор увеличил количество базовых станций, обслуживающих трассу, на 17%, а площадь покрытия — на 16%. Сейчас вдоль дороги работают около 130 базовых станций LTE, которые также обеспечивают связью ближайшие населенные пункты и расположенные рядом предприятия.


ЦКАД входит в перечень федеральных дорог, которые в обязательном порядке должны быть обеспечены LTE-покрытием и, конечно, в силу своей значимости для миллионов жителей столичного и других регионов, является приоритетным направлением для МТС.

Мы последовательно, вслед за этапами открытия трассы, обеспечивали на ней телеком-инфраструктуру, и теперь закрыли все остававшиеся до недавнего времени «белые пятна».

Непрерывная мобильная сеть со средней скоростью интернет-доступа 52 Мбит/с на ЦКАД обеспечивает столичные стандарты связи миллионам пользователей на всем пути следования и способствует повышению уровня безопасности и контроля над дорогой.

— директор по стратегии и развитию МТС в Московском регионе Дмитрий Поляков

Автомобилисты, пассажиры и жители прилегающих территорий получили стабильную мобильную связь и доступ к высокоскоростному интернету.

В компании также отметили, что наличие LTE-сети позволит в дальнейшем развивать вдоль трассы системы видеонаблюдения и другие интеллектуальные сервисы.


Для обеспечения комфорта пользователей автодорог на скоростных трассах проводится системная работа по повышению доступности и стабильности услуг мобильной связи с 2019 года. Развитие инфраструктуры связи осуществляется в том числе в рамках межведомственного взаимодействия. В тесной работе с операторами «Большой четверки» обеспечивается стабильный доступ пользователей автодорог к услугам связи на всем их протяжении.

Следом за М-11 «Нева» и М-12 «Восток» (участки Москва – Казань, Дюртюли – Ачит), работы по которым завершились в 2021 и 2024 году, завершены работы и на ЦКАД, что в совокупности позволило замкнуть коридор стабильной и высокоскоростной сотовой связи протяженностью более 1,5 тыс. км.

— заместитель председателя правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев

ЦКАД считается одной из ключевых автомагистралей Московского региона и Центрального федерального округа. Дорога состоит из пяти пусковых комплексов, соединяет столицу с соседними регионами и используется для транзитных перевозок.

За пять лет с момента открытия движения по всей трассе по ней было совершено почти 410 млн проездов.

3
2
3
мтс Операторы Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
МТС сообщила о завершении проекта по расширению сети мобильной связи на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД) в Московском регионе. Теперь на всей протяженности трассы обеспечено непрерывное LTE-покрытие. Работы велись совместно с ГК «Автодор» с 2021 года. ЦКАД протяженностью 340,6 км проходит по территории Московской области и Новой Москвы примерно в 50 километрах от МКАД. За...

3 комментария

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. Edo7 avatar
    Edo7 сегодня в 16:48

    … а РКН ухудшил))

    1
    1
    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить
  2. 🇷
    🇷🇺
    сегодня в 17:17

    Самая стремная связь, можно сказать конченная

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(