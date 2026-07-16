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Apple ищет компании разработчиков ИИ-чипов, чтобы купить и запустить собственное производство

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:07
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Apple ищет компании разработчиков ИИ-чипов, чтобы купить и запустить собственное производство

Apple рассматривает покупку компаний, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта, сообщает The Information.

Сейчас часть вычислений Apple выполняет на собственных серверах с фирменными процессорами, однако для самых сложных задач использует графические ускорители NVIDIA, размещённые в облачной инфраструктуре Google Cloud. Именно там работает Gemini, которая лежит в основе обновлённой Siri.

Разработка собственного серверного процессора Apple с кодовым названием Baltra задерживается. Изначально его планировали выпустить в этом году, однако сроки были сдвинуты.

Из-за этого Apple меняет подход к сделкам. Если раньше компания обычно покупала небольшие стартапы стоимостью в сотни миллионов долларов, то теперь готова рассматривать гораздо более крупные приобретения.

Компания уже ищет ИИ-стартапы, которые помогут создавать более компактные языковые модели для iPhone. Приобретение разработчиков серверных чипов может стать следующим шагом.

Необходимость в этом возникла во время создания новой Siri. Инженеры пытались запускать большие модели Gemini на серверах Apple, однако фирменные процессоры, рассчитанные в первую очередь на компьютеры Mac, не справились с такой нагрузкой. В результате часть вычислений пришлось перенести на инфраструктуру Google с ускорителями NVIDIA.

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Apple nvidia Siri Нейросети Новости
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iPhones.ru
Apple рассматривает покупку компаний, занимающихся разработкой чипов для искусственного интеллекта, сообщает The Information. Сейчас часть вычислений Apple выполняет на собственных серверах с фирменными процессорами, однако для самых сложных задач использует графические ускорители NVIDIA, размещённые в облачной инфраструктуре Google Cloud. Именно там работает Gemini, которая лежит в основе обновлённой Siri. Разработка собственного серверного процессора Apple с...

1 комментарий

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 13:40

    Походу с этими чипами Baltra у них реально беда раз приходится на Google Cloud завязываться. Надеюсь Apple реально купит кого то мощного а не просто мелкую контору.

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