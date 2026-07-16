Как выйти из аккаунта App Store, чтобы скачать в магазине другой страны, когда Apple спрятала кнопку

После нескольких жалоб в личку решил написать про это пост. Дело в том, что Apple зачем-то усложнила процесс, которому сто лет в обед. Начиная с iOS 26.5 у некоторых пропала кнопка выхода из аккаунта в App Store.

Понятной закономерности нет. На одном iPhone кнопка может оставаться на месте, а на другом с той же версией iOS отсутствовать.

Для российских владельцев iPhone это очень невовремя. Многие приложения недоступны в российском App Store, поэтому для их загрузки приходится временно входить в аккаунт другой страны.

Но решение есть, просто его надо теперь найти в другом месте.

Как раньше выходили из аккаунта App Store



Кнопка была тут.

Много лет сменить аккаунт можно было в самом App Store: App Store → значок профиля в правом верхнем углу → прокрутить страницу вниз → «Выйти»

После этого оставалось ввести данные другого Аккаунта Apple и скачать нужное приложение. При этом не затрагивался добавленный на Айфоне аккаунт iCloud, фотографии, контакты, заметки, резервные копии и так далее.

В iOS 26.5 и более новых версиях системы кнопка «Выйти» у некоторых пользователей перестала отображаться в нижней части профиля App Store. Apple не объясняет, почему изменение применяется не на всех устройствах.

Есть, конечно, мысль, что это специально сделано, чтобы начать ставить палку в колёса любителям попрыгать из одного региона App Store в другой. Но это выглядит как странная мелочность, поэтому сильно в причины вдумываться не станем.

Почему это проблема конкретно для российского юзера

В России прыжки между аккаунтами App Store стали обычным способом загрузить приложения, которых нет в нашем магазине. А таких много.

Например, программа может быть в американском, европейском или турецком App Store, но отсутствовать в российском. Иногда разработчик вообще не выпускает приложение в российском регионе, а иногда его удаляют из нашего региона уже после релиза.

Менять страну внутри основного Аккаунта Apple ради одной загрузки нелогично. Может потребоваться отменить подписки, потратить остаток средств на балансе, добавить подходящий для нового региона способ оплаты…

Гораздо проще временно войти в отдельный зарубежный аккаунт App Store, скачать и вернуться назад. Основной аккаунт iCloud при этом можно оставить без изменений. Лазейка для этого всё ещё есть.

Как выйти из аккаунта App Store в iOS 26.5

Спрятанная кнопка теперь находится в Настройках iPhone: Настройки → ваше имя в верхней части экрана → «Медиаматериалы и покупки» → «Просмотреть» или «Просмотреть учетную запись»

При необходимости подтвердите вход с помощью Face ID, Touch ID или пароля Аккаунта Apple. Откроется страница с настройками учетной записи для покупок.

Прокрутите её до самого конца и нажмите кнопку «Выйти» (Sign out, если вы как я поставили английский язык для Apple Intelligence). После подтверждения iPhone выйдет из аккаунта, используемого для App Store и других покупок Apple.

Основной вход в iCloud останется активным. С устройства не пропадут фотографии, контакты, заметки, пароли, файлы iCloud Drive и резервные копии.

Как войти в аккаунт App Store другой страны

После выхода откройте приложение App Store и нажмите на значок профиля в правом верхнем углу: App Store → значок профиля → вход в Аккаунт Apple → логин и пароль зарубежного аккаунта

Затем выберите вход в Аккаунт Apple и укажите логин и пароль от второго аккаунта. Если включена двухфакторная аутентификация, потребуется ввести код подтверждения.

После авторизации можно найти и скачать приложение, которое недоступно в российском регионе. Уже установленные на iPhone программы при смене аккаунта не удаляются.

После загрузки нужного приложения можно снова выйти тем же способом и вернуть основной аккаунт для покупок.

Что нужно учитывать при смене аккаунта

Приложение будет связано с тем Аккаунтом Apple, через который оно было загружено. В дальнейшем для повторной установки, восстановления покупки или банально обновления iPhone может попросить войти в этот аккаунт снова.

Это не очень удобно, но логично, так что тут лазеек нет. Создавать одноразовый аккаунт, данные от которого вы впоследствии потеряете, не стоит. Иначе приложение, которое вы так поставили, придётся сносить и устанавливать заново из ещё одного нового аккаунта. А создавать их из России всё сложнее и сложнее.