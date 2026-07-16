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Bloomberg: iPad mini с OLED-экраном выйдет в октябре и подорожает

Илья Сидоров avatar | сегодня в 19:07
Bloomberg: iPad mini с OLED-экраном выйдет в октябре и подорожает

Apple планирует представить iPad mini с OLED-экраном в октябре, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман.

OLED-дисплей станет самым большим изменением в планшете. Его диагональ составит 8,4 дюйма, а частота обновления — 60 Гц.

Гурман предполагает, что новинка будет стоить дороже, но насколько именно, не уточнил. Ранее Apple повысила цену на текущий iPad mini на $100 из-за дефицита памяти.

Также Apple готовит обновления других планшетов. Базовый iPad и iPad Air выйдут весной следующего года, а iPad Pro представят позже, в 2027 году. [Bloomberg]

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iPhones.ru
Apple планирует представить iPad mini с OLED-экраном в октябре, сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман. OLED-дисплей станет самым большим изменением в планшете. Его диагональ составит 8,4 дюйма, а частота обновления — 60 Гц. Гурман предполагает, что новинка будет стоить дороже, но насколько именно, не уточнил. Ранее Apple повысила цену на текущий iPad mini на $100 из-за...

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