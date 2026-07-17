Теперь игру для Roblox можно сделать на iPhone с помощью ИИ. Компания запускает функцию Build

Roblox анонсировала новую функцию Build, которая позволит создавать игры прямо на iPhone и iPad с помощью искусственного интеллекта.

Пользователю достаточно ввести текстовое описание идеи, после чего ИИ сгенерирует базовую версию игры. Затем проект можно будет дорабатывать, тестировать и развивать с помощью новых текстовых команд.

Весь процесс (от создания до публикации игры) на платформе Roblox можно будет выполнить с мобильного устройства.

Сейчас для разработки игр в Roblox требуется приложение Roblox Studio на Mac или ПК. Вместе с запуском Build компания также добавит новые ИИ-инструменты и в настольную версию Studio, чтобы проекты, созданные на смартфоне, можно было продолжить редактировать на компьютере.

Запуск Roblox Build состоится 28 июля. Сначала функция станет доступна в рамках публичного альфа-тестирования для пользователей из Новой Зеландии, а затем постепенно появится и в других странах. [MacRumors]

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