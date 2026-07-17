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Игры

Теперь игру для Roblox можно сделать на iPhone с помощью ИИ. Компания запускает функцию Build

Артём Баусов avatar | сегодня в 8:49
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Теперь игру для Roblox можно сделать на iPhone с помощью ИИ. Компания запускает функцию Build

Roblox анонсировала новую функцию Build, которая позволит создавать игры прямо на iPhone и iPad с помощью искусственного интеллекта.

Пользователю достаточно ввести текстовое описание идеи, после чего ИИ сгенерирует базовую версию игры. Затем проект можно будет дорабатывать, тестировать и развивать с помощью новых текстовых команд.

Весь процесс (от создания до публикации игры) на платформе Roblox можно будет выполнить с мобильного устройства.

Сейчас для разработки игр в Roblox требуется приложение Roblox Studio на Mac или ПК. Вместе с запуском Build компания также добавит новые ИИ-инструменты и в настольную версию Studio, чтобы проекты, созданные на смартфоне, можно было продолжить редактировать на компьютере.

Запуск Roblox Build состоится 28 июля. Сначала функция станет доступна в рамках публичного альфа-тестирования для пользователей из Новой Зеландии, а затем постепенно появится и в других странах. [MacRumors]

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Roblox Игры Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Roblox анонсировала новую функцию Build, которая позволит создавать игры прямо на iPhone и iPad с помощью искусственного интеллекта. Пользователю достаточно ввести текстовое описание идеи, после чего ИИ сгенерирует базовую версию игры. Затем проект можно будет дорабатывать, тестировать и развивать с помощью новых текстовых команд. Весь процесс (от создания до публикации игры) на платформе Roblox можно...

1 комментарий

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Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
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Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. ю
    юленька
    сегодня в 9:13

    Ого, теперь и на iPhone можно творить свои миры! Кто уже готов к первой игре? 😏

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