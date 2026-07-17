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Объясняю, почему ваш роутер пора менять, если ему больше 5 лет. Wi-Fi больше не будет тормозить

Разбираемся, почему Wi-Fi 5 пора отправлять на пенсию, как Wi-Fi 6 стал стандартом 2026 года и почему роутер за 5 тысяч может дать больше скорости, чем гигабитный тариф.
Илья Сидоров avatar | сегодня в 13:01
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Объясняю, почему ваш роутер пора менять, если ему больше 5 лет. Wi-Fi больше не будет тормозить

Ваш интернет может тормозить не из-за провайдера. И даже не из-за тарифа. Виновник часто годами стоит где-нибудь в коридоре с мигающими лампочками — старый роутер, который покупался во времена, когда 100 Мбит/с считались «интернетом будущего».

За последние годы количество трафика выросло в разы. 4K-стриминг, облачные игры, видеозвонки, умный дом, ИИ-сервисы и десятки устройств в одной квартире создают нагрузку, к которой большинство старых роутеров просто не готовы. Особенно если это очередная «коробочка» от провайдера с древним железом и портами на 100 Мбит/с.

Разбираемся, почему Wi-Fi 5 уже пора отправлять на пенсию, почему Wi-Fi 6 оказался главным стандартом 2026 года и как роутер за 3–5 тысяч рублей может неожиданно дать больший прирост скорости, чем дорогой гигабитный тариф.

КРАТКО ▾

  • Интернет с каждым годом становится «тяжелее»
  • Почему стоит поменять старый роутер
  • Чем отличаются стандарты Wi-Fi
  • Что ещё нужно учитывать при покупке нового роутера
  • Перестаньте экономить на роутере

    • Интернет с каждым годом становится «тяжелее»


    Рост трафика по фиксированным сетям с 2019 по 2025 год. В 2019 году общий объем трафика составлял 1,9 ЗБ (1,9 млрд ТБ), а в 2025 году — 7,3 ЗБ (7,3 млрд ТБ). Источник: ITU (Международный союз электросвязи при ООН).

    Не так давно, 15 лет назад, интернет использовался в основном для просмотра сайтов и скачивания файлов. Скорости 100 Мбит/с и обычного роутера для этого хватало.

    Но в 2026 году интернет завязан на многих привычных вещах:

    • Стриминг фильмов и сериалов в 4K

    • Облачные игры

    • Видеозвонки

    • Умный дом

    • Постоянная синхронизация файлов

    Количество активных устройств тоже заметно выросло. Помимо ноутбука и смартфона, на одном роутере теперь завязаны телевизор, робот-пылесос, колонка, игровая консоль, часы, камеры и датчики умного дома.

    В одной квартире может быть 15–25 устройств, постоянно подключенных к Wi-Fi, а если семья большая, то активных гаджетов будет ещё больше. Кроме того, учитывайте, что у ваших соседей тоже большое количество устройств, может, даже больше, чем у вас, и это тоже влияет на скорость интернета.

    Большинство роутеров, выпущенных до 2020 года, просто не готовы к подобной нагрузке.

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    Почему стоит поменять старый роутер

    Многие люди относятся к роутеру как к чайнику или фену и начинают искать замену только тогда, когда он ломается либо окончательно становится ясно, что скорости не хватает.

    Кроме того, вопрос о покупке роутера часто вообще не стоит, потому что люди используют маршрутизатор от провайдера. Как правило, это самые дешевые и простые устройства, от которых проблем больше, чем пользы.

    Проблемы старых роутеров

    • Слабый процессор, который просто не готов одновременно обрабатывать десятки подключений, а также работать с современным интернетом с «тяжелыми» сайтами, ИИ, стримингом и шифрованием трафика. Постоянная работа на пределе возможностей приводит к нестабильной скорости, пингу и сильному нагреву.

    • Мало оперативной памяти: 64 и 128 МБ ОЗУ для современного роутера мало, нужно минимум 256 МБ. Чем больше оперативной памяти, тем меньше вероятность, что ваш роутер начнет испытывать проблемы при работе с большим количеством устройств.

    • Старые Ethernet-порты, которые физически не способны работать на скорости выше 100 Мбит/с. Часто, когда клиент переходит на более быстрый тариф и не видит прироста скорости, проблема оказывается именно в порте подключения кабеля.

    • Слабые антенны и радиомодуль, не способные обеспечить Wi-Fi по всей квартире.

    Если вы столкнулись хотя бы с одной из этих причин, то уже стоит поменять роутер.

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    Чем отличаются стандарты Wi-Fi

    Сейчас есть несколько актуальных стандартов:

    • Wi-Fi 5 (802.11ac): 2013 год

    • Wi-Fi 6 (802.11ax): 2019 год

    • Wi-Fi 6E (802.11ax): 2021 год

    • Wi-Fi 7 (802.11be): 2024 год

    Ещё есть древний Wi-Fi 4 (802.11n), но он встречается только в самых дешевых роутерах, которые не стоит покупать ни при каких условиях.

    Wi-Fi 5

    ⚠️ Желательно заменить на новый стандарт

    • Первый стандарт, ориентированный на работу в диапазоне 5 ГГц и с шириной канала 80/160 МГц.

    • Главная проблема заключается в плохой работе с большим количеством устройств. Когда к роутеру одновременно подключено 10–15 девайсов, ресурсы распределяются последовательно, а не параллельно, из-за чего возможны сильные просадки в скорости.

    Wi-Fi 6

    Самый оптимальный стандарт в 2026 году

    • Как и Wi-Fi 5, работает на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц, но не испытывает тех же проблем при большом количестве устройств.

    • Благодаря технологиям OFDMA и MU-MIMO роутер Wi-Fi 6 может одновременно и эффективно передавать данные множеству устройств, не создавая очереди и задержек.

    • Обеспечивает низкую задержку и более высокую стабильность.

    • Отлично работает в многоквартирных домах.

    Wi-Fi 6E

    ⚠️ Есть проблемы в России

    • Главное отличие Wi-Fi 6E от Wi-Fi 6 заключается в дополнительной частоте 6 ГГц, которая должна обеспечивать более стабильное и быстрое подключение.

    • Не все роутеры с поддержкой Wi-Fi 6E работают в России, а многие производители смартфонов и ноутбуков, в том числе Apple, отключают этот стандарт на территории РФ.

    • Проблема заключается в той самой частоте 6 ГГц. Госкомиссия по радиочастотам выделила этот диапазон для Wi-Fi 6E в декабре 2022 года, но документ, касающийся регистрации оборудования, не приведен в соответствие с её решением.

    Wi-Fi 7

    ⚠️ Пока нет необходимости в переходе

    • С технической стороны Wi-Fi 7 — это настоящий прорыв, способный сильно увеличить скорость работы.

    • Максимальная теоретическая скорость в 4,8 раза выше, чем у Wi-Fi 6, и в 13 раз выше, чем у Wi-Fi 5.

    • Максимальная ширина канала составляет 320 МГц, благодаря чему исключаются помехи от устройств, которые работают с Wi-Fi 6.

    • Те же самые проблемы с частотой 6 ГГц, что и у Wi-Fi 6E. Кроме того, сейчас мало роутеров и устройств с поддержкой Wi-Fi 7.

    Какой стандарт выбрать

    При всех нюансах получается, что Wi-Fi 6 является самым актуальным стандартом в 2026 году. Сейчас уже многие устройства поддерживают Wi-Fi 6, поэтому вы сможете заметить разницу по сравнению с Wi-Fi 5.

    Кроме того, у Wi-Fi 6 нет никаких ограничений в России, в отличие от того же Wi-Fi 6E. Нормальный роутер с поддержкой Wi-Fi 6 сейчас можно купить за 3 тысячи рублей.

    Wi-Fi 6E получился не самым удачным стандартом. И дело не только в ограничениях в России, а в его общих характеристиках, которые от обычного Wi-Fi 6 отличаются только наличием частоты 6 ГГц.

    Wi-Fi 7 — ещё слишком «молодой» стандарт. Роутеров с ним можно по пальцам пересчитать, как и совместимых устройств.

    Среди всей техники Apple поддержка Wi-Fi 7 пока есть только в iPhone 17, 17 Pro, Air, 16, 16 Pro и iPad Pro M4 и M5.

    Российские провайдеры также подтверждают тренд на переход на Wi-Fi 6. Согласно исследованию Дом.ру, спрос на роутеры Wi-Fi 6 среди его абонентов увеличился на 37,65% в 2024 году.

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    Что ещё нужно учитывать при покупке нового роутера

    Вторым по важности критерием при выборе роутера после стандарта Wi-Fi является дальность его действия.

    Если вы не испытываете никаких проблем с вашим текущим роутером, то при покупке нового проблем тоже не будет. Но если в каком-то месте в доме плохо ловит интернет, то в этом случае есть два варианта решения проблемы:

    • Если интернет периодически пропадает и появляется, значит, вы можете обойтись покупкой более мощного роутера. Скорее всего, в этой точке проблем не будет.

    • Если устройство вообще не видит сеть, проще всего решить эту проблему можно будет переходом на Mesh-сеть (два и более роутера, которые связаны между собой).

    Недорогой репитер не способен заменить Mesh. Наоборот, он создает больше проблем, потому что режет скорость, увеличивает задержку и работает нестабильно. В результате вы, может, и увеличите дальность сигнала, но для этого придется пожертвовать качеством интернета.

    Хорошая Mesh-система работает незаметно для пользователя. У вас может быть несколько роутеров, которые объединены в одну сеть, а устройство будет автоматически переключаться между ними без обрыва соединения.

    Конечно, перед выбором роутера нужно учитывать площадь помещения, количество стен и их толщину. Кроме того, сам роутер не стоит прятать в ящик или закрытый шкаф. Так вы только ухудшаете сигнал.

    Допустим, вы купили хороший роутер, перешли на самый быстрый тариф, ваши устройства поддерживают Wi-Fi 6, но скорость так и осталась не больше 100 Мбит/с. В таком случае лучше обратиться к провайдеру. Скорее всего, проблема заключается в интернет-кабеле, который заведен в ваш дом. Его замена и настройка занимают 10–15 минут.

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    Перестаньте экономить на роутере

    Как обычно появляется роутер в доме: его либо предоставляет провайдер, либо человек покупает его сам, выбирая, как правило, недорогую модель, полагая, что дорогие роутеры нужны только для больших площадей.

    Этот роутер может годами стоять и создавать проблемы, но, пока он работает, о его замене мало кто задумывается.

    На самом деле хороший роутер стоит недорого. Сегодня есть неплохие варианты за 3–5 тысяч рублей, которые способны реально прокачать ваш интернет. Поверьте, к хорошему и стабильному интернету привыкаешь быстро, поэтому, если вас как-то не устраивает ваш роутер, не мучайте себя и поменяйте его на новый.

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    Wi-Fi Wi-Fi 6 Wi-Fi 7 интернет Роутеры Статьи
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    Разбираемся, почему Wi-Fi 5 пора отправлять на пенсию, как Wi-Fi 6 стал стандартом 2026 года и почему роутер за 5 тысяч может дать больше скорости, чем гигабитный тариф.

    11 комментариев

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    Какие правила в комментариях
    1. Евгений avatar
      Евгений сегодня в 13:11

      У меня реально старый роутер стоит и всё постоянно тупит. Пора уже обновляться, а то 4K смотреть просто невозможно.

      2
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    2. onaggm avatar
      onaggm сегодня в 13:12

      Я на микротиках сижу. Мне менять раз в пять лет не надо. Переодически только посматриваю на рукусы. Но не пробовал. Есть тут кто ими пользуется для направленного wi-fi?

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