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В Госдуме призвали разблокировать Telegram

Артём Баусов avatar | сегодня в 16:42
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В Госдуме призвали разблокировать Telegram

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил, что Telegram следует разблокировать, а российским властям — начать поиск «точек соприкосновения» с Павлом Дуровым.

Парламентарий напомнил, что депутаты КПРФ ранее обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить эффективность ограничений в отношении иностранных мессенджеров.

По словам Обухова, проблемы с доступом к Telegram особенно заметны в приграничных регионах. Из-за ограничений местные жители могут не получать push-уведомления о ракетной опасности и других угрозах.

Естественно, что приграничные территории орут по этому поводу. Куда не кинь, всюду клин. То есть Telegram надо восстанавливать и искать точки соприкосновения с Дуровым.

Ничего страшного в блокировке, я так понимаю, в Минцифры не видят. Дополнительно Минцифры сообщило, что после блокировки число преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий сократилось на 11,8%. То есть, по сути дела, ответ формальный, и он не все озабоченности, которые были высказаны депутатами в депутатском запросе, раскрывает.

– Сергей Обухов

В ответе на обращение депутатов Минцифры заявило, что заблокированные сервисы систематически нарушали требования российского законодательства. Ведомство также назвало их популярными инструментами для мошенничества, вымогательства и кражи денег.

Кроме того, в министерстве отметили, что руководство этих платформ игнорировало требования российских властей, а на рынке уже существуют альтернативные приложения для обмена сообщениями. [RTVI]

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Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов заявил, что Telegram следует разблокировать, а российским властям — начать поиск «точек соприкосновения» с Павлом Дуровым. Парламентарий напомнил, что депутаты КПРФ ранее обратились к главе Минцифры Максуту Шадаеву с просьбой оценить эффективность ограничений в отношении иностранных мессенджеров. По словам Обухова, проблемы с доступом к Telegram особенно...

14 комментариев

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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 17:58

    В приграничных регионах реально без телеги беда, уведомления про угрозы это же жизненно важно. Надеюсь, власти наконец найдут общий язык с Дуровым.

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