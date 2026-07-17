Эти 7 новинок 2026 года уже можно посмотреть дома онлайн. Самые свежие фильмы и сериалы

За последние пару недель в онлайне появилось сразу несколько крупных новинок 2026 года.

Сегодня у нас в подборке: криминальные комедии, мрачные триллеры, военная драма, боевики и хоррор по мотивам культовых Backrooms. Собрали семь свежих фильмов и сериалов, которые уже можно посмотреть дома.

Поехали.

1. Ип Ман: Битва кланов

Жанр: комедия, криминал

Зрительский рейтинг: ⭐️ — (Кинопоиск), IMDb — 5,2

Страна: Китай

Режиссёр: Ли Лимин

В ролях: Дэннис То, Филип Кондрон, Стивен Дасс, Марко Ли, Янь Янь Лун

Гонконг, 1950-е. Британские торговцы и китайские триады объединяют силы для расширения своей территории. Они начинают сносить фабрики, не обращая внимания на то, что страдают простые люди.

Великий мастер Ип Ман, будущий учитель Брюса Ли, сталкивается с давлением кланов со всех сторон. Он намерен восстановить справедливость и собирает боевую команду, чтобы дать отпор беспредельщикам.

Где смотреть: Okko

2. Зверолюция

Оригинальное название: Evolution

Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения

Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,0 (Кинопоиск), IMDb — 6,7

Страна: Испания

Режиссёр: Зайра Муньос Домингес, Хулио Сото Гурпиде

В ролях: Янник Вергара, Мириам Лисон, Одея Макуа, Эва Охангурен, Икер Диас

После того как Зои и её питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, их ДНК трансформируются. Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои острые когти, звериную силу и дикий нрав.

Теперь ей предстоит возглавить совершенно неуправляемую пушистую команду, чтобы остановить аномальную эволюцию и спасти мир.

Где смотреть: Okko

3. Фейк, сериал

Жанр: триллер, детектив, драма

Зрительский рейтинг: ⭐️ — (Кинопоиск), IMDb —

Страна: Россия

Режиссёр: Алексей Кузмин-Тарасов

В ролях: Анастасия Красовская, Эльдар Калимулин, Полина Ауг, Василий Михайлов, Елизавета Шакира

Преподавательница лицея Рита становится жертвой неизвестного киберсталкера. Преследователь публикует её личные данные, распространяет компрометирующие материалы и постепенно разрушает отношения девушки с окружающими.

Рита пытается самостоятельно выяснить, кто стоит за атакой. Под подозрение попадают ученики, коллеги и даже самые близкие люди: любимый мужчина и подруга, которая не всегда способна скрыть свою зависть.

Где смотреть: Okko

4. Закулисье реальности

Оригинальное название: Backrooms

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Зрительский рейтинг: ⭐️ 6,7 (Кинопоиск), IMDb — 7,0

Страна: США

Режиссёр: Кейн Парсонс

В ролях: Чиветел Эджиофор, Ренате Реинсве, Марк Дюпласс, Финн Беннетт, Лукита Максвелл

Владелец огромного мебельного магазина обнаруживает в подвале странный проход. За обычной стеной скрывается бесконечный лабиринт пустых комнат, коридоров и пространств, которые словно собраны из обрывков чужих воспоминаний.

После исчезновения мужчины его психотерапевт решает отправиться следом. Ей предстоит разобраться в природе загадочного измерения и найти пациента, прежде чем бесконечные комнаты окончательно лишат её связи с реальностью.

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5. Живая ярость

Оригинальное название: Fo ze ngaan

Жанр: боевик, криминал

Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,0 (Кинопоиск), IMDb — 7,5

Страна: Гонконг, Китай

Режиссёр: Кэндзи Танигаки

В ролях: Се Мяо, Джо Таслим, Ян Энью, Брайан Ле, Яян Рухьян

В Юго-Восточной Азии преступная группировка похищает дочь немого разнорабочего Ван Вэя. Не получив помощи от полиции, мужчина самостоятельно отправляется по следу похитителей.

Его союзником становится журналист Навин, чья жена пропала во время расследования деятельности той же организации. Герои вынуждены довериться друг другу и вспомнить навыки рукопашного боя, о которых оба предпочитали не рассказывать.

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6. Давление

Оригинальное название: Pressure

Жанр: военная драма, триллер, история

Зрительский рейтинг: ⭐️ 7,1 (Кинопоиск), IMDb — 7,7

Страна: Великобритания, Франция

Режиссёр: Энтони Марас

В ролях: Эндрю Скотт, Брендан Фрейзер, Керри Кондон, Дэмиэн Льюис, Крис Мессина

До высадки союзников в Нормандии остаётся 72 часа. Британскому метеорологу Джеймсу Стэггу необходимо определить, позволит ли погода начать крупнейшую морскую операцию в истории.

Командование требует точного ответа, хотя атмосферные условия постоянно меняются. Ошибка может стоить жизни тысячам солдат, а перенос операции даст немецкой разведке время раскрыть планы союзников. Окончательное решение предстоит принять генералу Дуайту Эйзенхауэру.

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7. Земля волков

Оригинальное название: Land of Wolves

Жанр: боевик, триллер

Зрительский рейтинг: ⭐️ — (Кинопоиск), IMDb —

Страна: США

Режиссёр: Томми Джексон

В ролях: Джеймс Уильям Кларк, Мэттью Грэй, Джастин Мобли, Джо Эдвард Меткалф, Хейли Макпайк

Когда секретная спасательная операция идет не по плану, четверо бывших морских котиков попадают в плен и оказываются втянутыми в подпольный смертельный поединок. Под наблюдением развратных миллиардеров они вынуждены сражаться в жестоком турнире.

Без оружия и без возможности выбраться, команда должна полагаться на свою подготовку и нерушимую связь, чтобы выжить на кровавой арене, сорвать всю операцию и вернуть себе свободу.

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