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Рендеры Samsung Galaxy Z Fold 8 с дизайном и характеристиками слили за 5 дней до презентации

Илья Сидоров avatar | сегодня в 20:00
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Инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold 8.

Утечка также раскрывает некоторые характеристики устройства:

  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

  • Основная камера на 50 Мп

  • Сверхширокоугольная камера на 50 Мп

  • Фронтальные камеры по 10 Мп

  • Автономность до 26 часов воспроизведения видео

Также Бласс опубликовал изображения Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телефото-камеру на 10 Мп.

Устройства будут представлены 22 июля.

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Galaxy Samsung смартфоны Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold 8. Утечка также раскрывает некоторые характеристики устройства: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy Основная камера на 50 Мп Сверхширокоугольная камера на 50 Мп Фронтальные камеры по 10 Мп Автономность до 26 часов воспроизведения видео Также Бласс опубликовал изображения Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфон...

4 комментария

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Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Видео мем
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Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. А
    Анита 😢
    сегодня в 20:04

    ну всё, жду чтоб потрогать живьём

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:49

    200 Мп в ультра версии это мощно. Интересно, не сделают ли его из-за такой камеры слишком громоздким.

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