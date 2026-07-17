Рендеры Samsung Galaxy Z Fold 8 с дизайном и характеристиками слили за 5 дней до презентации

Инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold 8.
Утечка также раскрывает некоторые характеристики устройства:
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy
- Основная камера на 50 Мп
- Сверхширокоугольная камера на 50 Мп
- Фронтальные камеры по 10 Мп
- Автономность до 26 часов воспроизведения видео
Также Бласс опубликовал изображения Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телефото-камеру на 10 Мп.
Устройства будут представлены 22 июля.
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