Рендеры Samsung Galaxy Z Fold 8 с дизайном и характеристиками слили за 5 дней до презентации

Инсайдер Эван Бласс опубликовал официальные изображения Samsung Galaxy Z Fold 8.

Утечка также раскрывает некоторые характеристики устройства:

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Основная камера на 50 Мп

Сверхширокоугольная камера на 50 Мп

Фронтальные камеры по 10 Мп

Автономность до 26 часов воспроизведения видео

Также Бласс опубликовал изображения Galaxy Z Fold 8 Ultra. Смартфон получит аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольную камеру на 50 Мп и телефото-камеру на 10 Мп.

Устройства будут представлены 22 июля.

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