Экран на 7 дюймов и изогнутое стекло. Появились первые подробности про юбилейный iPhone размером с iPad mini

Apple тестирует 6,96-дюймовый экран для iPhone 20 Pro Max, который будет позиционироваться как 7-дюймовый дисплей, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

Соотношение сторон останется таким же, как у iPhone 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Благодаря этому iPhone 20 Pro Max почти не увеличится в размерах.

Раньше 7-дюймовые экраны были распространены в Android-планшетах, но iPhone будет ощущаться меньше из-за тонких рамок и другого соотношения сторон. По своим габаритам он приблизится к iPad mini, но всё же останется меньше самого компактного планшета Apple.

iPhone 20 будет выпущен в 2027 году в честь 20-летнего юбилея iPhone. Смартфон будет доступен в двух размерах и получит безрамочный экран с изогнутым со всех сторон стеклом. [MacRumors]

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