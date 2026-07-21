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Экран на 7 дюймов и изогнутое стекло. Появились первые подробности про юбилейный iPhone размером с iPad mini

Илья Сидоров avatar | сегодня в 13:09
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Экран на 7 дюймов и изогнутое стекло. Появились первые подробности про юбилейный iPhone размером с iPad mini

Apple тестирует 6,96-дюймовый экран для iPhone 20 Pro Max, который будет позиционироваться как 7-дюймовый дисплей, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station.

Соотношение сторон останется таким же, как у iPhone 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Благодаря этому iPhone 20 Pro Max почти не увеличится в размерах.

Раньше 7-дюймовые экраны были распространены в Android-планшетах, но iPhone будет ощущаться меньше из-за тонких рамок и другого соотношения сторон. По своим габаритам он приблизится к iPad mini, но всё же останется меньше самого компактного планшета Apple.

iPhone 20 будет выпущен в 2027 году в честь 20-летнего юбилея iPhone. Смартфон будет доступен в двух размерах и получит безрамочный экран с изогнутым со всех сторон стеклом. [MacRumors]

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iPhone iPhone 20 Новости
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iPhones.ru
Apple тестирует 6,96-дюймовый экран для iPhone 20 Pro Max, который будет позиционироваться как 7-дюймовый дисплей, сообщил китайский инсайдер Digital Chat Station. Соотношение сторон останется таким же, как у iPhone 17 Pro Max с экраном 6,9 дюйма. Благодаря этому iPhone 20 Pro Max почти не увеличится в размерах. Раньше 7-дюймовые экраны были распространены в Android-планшетах, но...

9 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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  1. Wert avatar
    Wert сегодня в 13:19

    Так делали бы уже 20 дюймов в честь юбилея ))) Но пусть лучше будет, чем нет наверное, хотя так можно и фокус потерять. Я жду второй эир ) 

    5
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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:13

    Опять это изогнутое стекло, задолбали уже. Вечно с ним одни проблемы при поиске нормальной защиты.

    4
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