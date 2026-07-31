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МТС, МегаФон, Билайн и Т2 сделали бесплатным весь трафик в MAX. Будет работать даже при минусе на счету

Артём Баусов avatar | сегодня в 13:00
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МТС, МегаФон, Билайн и Т2 сделали бесплатным весь трафик в MAX. Будет работать даже при минусе на счету

МТС, МегаФон, Билайн и Т2 договорились с национальным мессенджером MAX об обнулении мобильного трафика. Соответствующее соглашение подписали руководители операторов «большой четверки» и MAX.


Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей MAX не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса.

– генеральный директор MAX Фарит Хуснояров

С 1 августа использование MAX не будет расходовать мобильный интернет и не станет тарифицироваться. Бесплатными для абонентов станут все основные функции мессенджера, включая:

  • Звонки
  • Обмен сообщениями
  • Пересылку файлов
  • Использование встроенных цифровых сервисов

Благодаря этому пользователи смогут пользоваться мессенджером без расходования пакета мобильного интернета при подключении через сети МТС, МегаФона, Билайна и Т2.

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max мессенджеры Операторы Новости
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МТС, МегаФон, Билайн и Т2 договорились с национальным мессенджером MAX об обнулении мобильного трафика. Соответствующее соглашение подписали руководители операторов «большой четверки» и MAX. ❝ Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей MAX не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне...

9 комментариев

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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 14:54

    Прикольно что даже с нулевым балансом будет работать. Главное чтобы сам мессенджер не оказался очередным тормознутым шлаком.

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