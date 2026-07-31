МТС, МегаФон, Билайн и Т2 сделали бесплатным весь трафик в MAX. Будет работать даже при минусе на счету

МТС, МегаФон, Билайн и Т2 договорились с национальным мессенджером MAX об обнулении мобильного трафика. Соответствующее соглашение подписали руководители операторов «большой четверки» и MAX.

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Благодаря поддержке Минцифры и операторов «большой четвёрки» десяткам миллионов пользователей MAX не придётся переживать о тарифах и лимитах. Возможность связаться с близкими или отправить документ сохраняется в любой момент — вне зависимости от состояния тарифного плана и баланса. – генеральный директор MAX Фарит Хуснояров

С 1 августа использование MAX не будет расходовать мобильный интернет и не станет тарифицироваться. Бесплатными для абонентов станут все основные функции мессенджера, включая:

Звонки

Обмен сообщениями

Пересылку файлов

Использование встроенных цифровых сервисов

Благодаря этому пользователи смогут пользоваться мессенджером без расходования пакета мобильного интернета при подключении через сети МТС, МегаФона, Билайна и Т2.

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