Я полностью отказался от поиска Google и Яндекс ради ChatGPT на 7 дней. И вот мой вердикт

Google хоронят уже несколько лет. После выхода ChatGPT многие были уверены: эпоха поисковиков заканчивается, а будущее — за нейросетями, которые сами находят ответ и избавляют от бесконечного открытия вкладок.

Я решил проверить, так ли это на самом деле, и на неделю полностью отказался от Google и Яндекса, используя только ChatGPT и иногда DeepSeek и Perplexity.

Оказалось, что отказаться от Google пока намного сложнее, чем кажется. Хотя в некоторых задачах нейросети уже действительно работают лучше.

Главное отличие Google от нейросетевого поиска



Ответ на вопрос не получен

Google и Яндекс непрерывно сканируют миллиарды страниц, анализируют их содержание, а при запросе ранжируют совпадения по сотням сигналов. В результате человек получает список ссылок на сайты, которые система посчитала наиболее подходящими для его запроса.

На этом задача традиционного поисковика заканчивается. Дальше пользователю необходимо самостоятельно открывать ссылки, читать тексты и искать ответ на свой вопрос.



ChatGPT сразу выдал правильный ответ и предложил сообщить об изменениях после следующего заседания ЦБ

Нейросетевой поиск действует иначе.

Он тоже обращается к интернету, но вместо списка страниц сразу дает готовый ответ. ChatGPT и его аналоги самостоятельно генерируют текст, а факты находят либо в своей заранее обученной базе, либо в сети.

Кажется, что такой подход намного эффективнее списка ссылок. Вы экономите время, сразу получаете готовый и подробный ответ на свой вопрос. Но почему-то ИИ так и не удалось заменить обычный поиск.

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Первый запрос и сразу же фейл



ChatGPT не умеет выдавать результаты готовыми ссылками, когда это необходимо

Проблемы начались в первый же день, когда мне потребовалось найти сайт раскладки Ильи Бирмана, чтобы скачать ее.

ChatGPT выдал развернутый ответ по запросу «раскладка Бирмана» и дал ссылку на официальный сайт. Но эта ссылка вела в раздел поддержки, поэтому после перехода на сайт мне пришлось перейти еще по одной ссылке. Google сразу ведет на главную страницу, где есть кнопка для загрузки раскладки.

Каждый раз, когда мне надо было найти конкретный сайт, ChatGPT и DeepSeek работали хаотично. С Perplexity ситуация получше, потому что он часто показывает ссылки на источники перед развернутым ответом.



DeepSeek говорил о принятии закона, хотя новости о том, что он принят, появились полчаса назад

Поиск свежих новостей тоже оказался неоднозначным. ChatGPT и Perplexity без проблем находили актуальную информацию, а DeepSeek иногда рассказывал об уже произошедших событиях так, будто они еще только должны случиться.

Простые запросы любой ИИ понимает без проблем. Также мне понравилось использовать его в качестве помощника при решении технических проблем, потому что ему всегда можно задать уточняющие вопросы.

Но с точки зрения удобства полностью перейти на ИИ-поиск оказалось непросто. Я привык вводить запрос прямо в адресной строке браузера или открывать новую вкладку сочетанием клавиш Cmd + T. В Safari и Google Chrome такой сценарий с большинством ИИ пока не работает. На смартфоне ситуация еще менее удобная, поэтому использование нейросетевого поиска почти всегда занимает больше времени.

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Где ChatGPT реально экономит часы жизни



Нейросети отлично подходят для сравнения товаров

С обычными информационными запросами современные нейросети справляются без каких-либо проблем. Узнать разницу между двумя устройствами, получить краткий пересказ новости, подобрать программу, сравнить характеристики или разобраться в новом термине сегодня зачастую проще в ChatGPT, чем в Google.

Особенно это заметно при выборе товаров. Достаточно написать названия нескольких устройств и попросить их сравнить. Нейросеть сама найдет ключевые отличия, выделит сильные и слабые стороны, а также соберет мнения пользователей. Это быстрее и удобнее, чем вручную сравнивать характеристики в интернет-магазинах, где информация не всегда бывает точной.

Еще одно преимущество — возможность задавать сложные запросы. Например: «Сколько стоит Mac mini и какие конфигурации бывают». Нейросеть сразу ответит на оба вопроса. В Google для этого пришлось бы выполнять несколько отдельных поисковых запросов.



Perplexity, как и другие ИИ, может за один раз отвечать на несколько вопросов

ИИ поддерживает полноценный диалог. Если ответ оказался неполным или возникли дополнительные вопросы, их можно задать сразу же. В Google каждый вопрос превращается в новый поиск, который не учитывает предыдущий контекст.

Это особенно полезно при решении бытовых и технических проблем. Появилась ошибка на компьютере, стиральная машина начала издавать странные звуки или нужно быстро найти инструкцию — нейросеть часто помогает быстрее обычного поиска. Лично меня она не раз выручала в подобных ситуациях, когда времени на изучение десятков сайтов просто не было.

Главное преимущество ИИ-поиска — он просматривает сайты за вас. Обычно поиск в интернете происходит так: вы переходите на первый сайт, но ничего не находите, затем на второй, третий и т. д. В итоге, чтобы получить ответ на свой вопрос, приходится изучить несколько сайтов и самостоятельно проанализировать информацию, тратя на это время.

Нейросеть берет эту работу на себя и сразу формирует готовый ответ. Вам остается только прочитать его и принять решение.



ChatGPT отлично распознает объекты на фото и находит их в интернете

Это не только экономит время, но и делает поиск информации удобнее. Если ответ окажется слишком сложным, можно попросить нейросеть объяснить его простыми словами, убрать технические детали, оформить информацию в виде таблицы или привести понятную аналогию. Благодаря этому разобраться в новой теме становится значительно проще.

Еще один важный плюс — отсутствие рекламы в результатах ИИ-поиска. Исключением остается ChatGPT: пользователям без подписки и с тарифом Go реклама может показываться, но пока только в США.

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Вещи, в которых Google до сих пор не победить



Фильтры в Google сильно улучшают качество поиска. В ИИ такого нет

Нейросетевой поиск имеет много недостатков, из-за которых вы, вероятно, не перейдете на него полностью.

ИИ-поиск работает медленнее . Google и Яндекс по-прежнему вне конкуренции, когда речь заходит о скорости поиска, но этот разрыв с каждым годом сокращается. Кроме того, некоторые ИИ не работают в России, а обходные пути, позволяющие получить к ним доступ, могут снижать скорость, особенно в мобильных сетях.

. Google и Яндекс по-прежнему вне конкуренции, когда речь заходит о скорости поиска, но этот разрыв с каждым годом сокращается. ИИ-поиск нельзя установить по умолчанию . iOS и Android предлагают ограниченный список поисковых систем, из-за чего пользователям ИИ приходится сначала открывать сайт либо искать через приложение. Оба варианта неудобны, когда вы привыкли искать через адресную строку браузера.

. iOS и Android предлагают ограниченный список поисковых систем, из-за чего пользователям ИИ приходится сначала открывать сайт либо искать через приложение. Оба варианта неудобны, когда вы привыкли искать через адресную строку браузера. Нет фильтров по дате . По работе я постоянно использую эту функцию в Google. В теории вы можете попросить ИИ искать информацию только за определенный период, но не факт, что он это сделает.

. По работе я постоянно использую эту функцию в Google. В теории вы можете попросить ИИ искать информацию только за определенный период, но не факт, что он это сделает. Нет поиска по картинкам . Еще одна важная функция, из-за которой отказаться от Google и Яндекса невозможно. Perplexity предлагает отдельный поиск по изображениям, но работает он намного хуже Google, а большинства привычных фильтров просто нет.

. Еще одна важная функция, из-за которой отказаться от Google и Яндекса невозможно. Perplexity предлагает отдельный поиск по изображениям, но работает он намного хуже Google, а большинства привычных фильтров просто нет. ИИ-поиск дольше обрабатывает новую информацию. По работе я часто ищу самые последние новости. Google моментально индексирует новые ссылки, поэтому они сразу появляются в поисковой выдаче, даже если новость вышла минуту назад. С ИИ ситуация сложнее. Обычно нейросети тоже быстро находят новые страницы, но бывает и наоборот, причем никогда не знаешь, какой именно ИИ подведет.

Google и Яндекс по-прежнему имеют несколько важных преимуществ:

Поиск конкретного сайта . Когда вам нужно найти определенную страницу, статью, магазин или документ, открывайте обычный поиск. Это будет намного быстрее.

. Когда вам нужно найти определенную страницу, статью, магазин или документ, открывайте обычный поиск. Это будет намного быстрее. Быстрая справка о человеке, объекте или фильме . Например, если мне нужно узнать дату выхода фильма «Мстители: Доктор Дум», то для этого достаточно ввести его название, и поисковик сразу выдаст точную дату.

. Например, если мне нужно узнать дату выхода фильма «Мстители: Доктор Дум», то для этого достаточно ввести его название, и поисковик сразу выдаст точную дату. Поиск первоисточника . По работе мне часто приходится этим заниматься. В Google я могу вставить цитату или выдержку из текста, настроить фильтры и узнать, где она была впервые опубликована. С ИИ сделать это намного сложнее.

. По работе мне часто приходится этим заниматься. В Google я могу вставить цитату или выдержку из текста, настроить фильтры и узнать, где она была впервые опубликована. С ИИ сделать это намного сложнее. Поиск редкой информации . Любую специфическую информацию, поиск которой требует много времени, лучше искать через обычный поисковик. Вам придется самостоятельно изучать ссылки и сопоставлять данные, но так вы с большей вероятностью получите верный результат.

. Любую специфическую информацию, поиск которой требует много времени, лучше искать через обычный поисковик. Вам придется самостоятельно изучать ссылки и сопоставлять данные, но так вы с большей вероятностью получите верный результат. Поиск организаций . Рестораны, магазины, аптеки, сервисы, госучреждения и любые другие места лучше искать через обычный поиск, потому что у Google и Яндекса намного больше база, и в большинстве случаев они сразу показывают подходящие места и всю необходимую информацию об их работе.

. Рестораны, магазины, аптеки, сервисы, госучреждения и любые другие места лучше искать через обычный поиск, потому что у Google и Яндекса намного больше база, и в большинстве случаев они сразу показывают подходящие места и всю необходимую информацию об их работе. Поиск цен. Сравнивать товары удобнее в ИИ, но искать магазины, где их выгоднее купить, по-прежнему лучше через обычный поисковик.

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Главная проблема — нейросети приходится перепроверять

Несмотря на стремительное развитие ИИ, при работе с текстом его ответы все еще нельзя воспринимать как абсолютную истину. Если нейросеть опирается на ошибочную информацию, она обычно подает ее уверенно, как установленный факт. Поэтому любые сложные вопросы, от которых зависит важное решение, необходимо обязательно перепроверять.

По личному опыту могу сказать, что ChatGPT стал заметно реже выдумывать факты и лучше соблюдать инструкции пользователя, но в важных вопросах его все равно приходится перепроверять.

Необязательно делать это вручную. Всегда можно скопировать ответ и загрузить его в другой ИИ, например в Claude, и попросить проверить информацию и найти возможные ошибки.

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ChatGPT, DeepSeek или Perplexity: кто ищет круче?

Среди всех ИИ лично мне больше всего понравилось работать с ChatGPT. Он реже ошибается, быстро находит информацию, а благодаря встроенной памяти лучше всех понимает, как составить ответ именно для меня.

DeepSeek доступен бесплатно и работает без ограничений в России. Это весомые аргументы, но качество его поиска мне не нравится. Китайский ИИ выдает слишком объемные ответы и не всегда находит свежую информацию.

ChatGPT, Gemini и российские аналоги. Сравнили цены на ИИ-подписки



Perplexity — единственный сервис в подборке, который позиционируется как ИИ-поисковик, хотя в последнее время компания больше развивает ИИ-агентов. Он хорошо ищет информацию, но качество ответов находится на уровне ChatGPT, поэтому я не вижу смысла использовать для поиска отдельный сервис, тем более когда есть более удачная альтернатива.

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Зачем нужен отдельный ИИ-поисковик, если он уже есть в Google и Яндексе



Нейропоиск в Google и Яндексе легко может заменить Perplexity

Google и Яндекс понимают угрозу со стороны ChatGPT и Perplexity, поэтому быстро перестраивают свой поиск.

Сначала в поисковой выдаче появились короткие ответы, сгенерированные нейросетью, а затем компании запустили полноценный ИИ-поиск. По качеству он уже практически не уступает Perplexity. Это одна из причин, почему я отказался от Perplexity, хотя раньше активно пользовался этим сервисом.

Но теперь, когда Google и Яндекс сами могут изучить сайты и дать готовый ответ со ссылками на источники, необходимость в Perplexity пропала. К ChatGPT и DeepSeek это не относится, потому что у них поиск — лишь одна из функций, а не основная идея.

Режим ИИ в Google позволяет общаться с поисковиком точно так же, как с ChatGPT. Единственный минус — поисковые запросы не попадают в Gemini и другие ИИ, поэтому к ним сложнее вернуться, и они не учитываются в истории общения с ИИ.

Наличие ИИ в поиске решает большинство технических проблем, в том числе связанных со скоростью и удобством работы.

Для себя я выработал простой алгоритм выбора поиска:

Если мне нужно просто что-то узнать, я открываю Google или Яндекс и при необходимости пользуюсь встроенным ИИ.

Если я хочу что-то сделать с полученной информацией (получить понятное объяснение, задать уточняющие вопросы, найти рекомендации и т. п.), то открываю поиск в ChatGPT.

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Чем в итоге закончился мой 7-дневный челлендж

ИИ не убил Google. Он просто занял свою нишу.

Сегодня поисковики по-прежнему лучше находят сайты, организации, свежие новости и редкую информацию. Зато ChatGPT и другие нейросети быстрее объясняют сложные вещи, сравнивают устройства, помогают решать проблемы и экономят время.

Поэтому лучший вариант в 2026 году — не выбирать между Google и ИИ, а использовать каждый инструмент там, где он действительно сильнее.

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