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В Москве и Подмосковье официально запретили майнить криптовалюту из-за нагрузки электросетей

Артём Баусов avatar | сегодня в 21:14
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В Москве и Подмосковье официально запретили майнить криптовалюту из-за нагрузки электросетей

Кабмин ввел запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов.

В их числе: Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничения, значатся восемь муниципальных округов и город Льгов.

Ограничения вводятся на период с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.

С инициативой запретить майнинг в Московском регионе ранее выступило Министерство энергетики Московской области. На форуме «Энергопром-26» глава ведомства Сергей Воропанов заявил, что сейчас майнинг потребляет около 1 ГВт мощности московской энергосистемы. По его оценке, к 2032 году суммарная мощность дата-центров в Москве и Подмосковье может достичь 3,6 ГВт, что составит около 17% от максимальной нагрузки энергосистемы.

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криптовалюта Россия Новости
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Кабмин ввел запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов. В их числе: Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничения, значатся восемь муниципальных округов и город Льгов. Ограничения вводятся на период с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года. С инициативой запретить майнинг в Московском...

7 комментариев

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Мем стикер
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Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
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Какие правила в комментариях
  1. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 21:30

    Ничего себе, до 2032 года это вообще надолго. В Москве теперь с майнингом совсем глухо будет.

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  2. fedorez avatar
    fedorez сегодня в 22:04

    Сжигать реальные энергоресурсы чтобы получить цифры для сомнительных операций это бред. Куда смотрят экологи и прочие зеленые

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