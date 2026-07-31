В Москве и Подмосковье официально запретили майнить криптовалюту из-за нагрузки электросетей

Кабмин ввел запрет на майнинг криптовалют в ряде регионов.

В их числе: Москва, Московская область и отдельные территории Курской области. Среди территорий Курской области, которые подпадают под ограничения, значатся восемь муниципальных округов и город Льгов.

Ограничения вводятся на период с 15 августа 2026 года по 31 декабря 2032 года.

С инициативой запретить майнинг в Московском регионе ранее выступило Министерство энергетики Московской области. На форуме «Энергопром-26» глава ведомства Сергей Воропанов заявил, что сейчас майнинг потребляет около 1 ГВт мощности московской энергосистемы. По его оценке, к 2032 году суммарная мощность дата-центров в Москве и Подмосковье может достичь 3,6 ГВт, что составит около 17% от максимальной нагрузки энергосистемы.

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