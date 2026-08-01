Google скоро представит Pixel Tag. Это аналог AirTag для Android

Google разрабатывает Bluetooth-трекер Pixel Tag, который станет прямым конкурентом AirTag. Устройство будет работать через сеть Google Find Hub (аналог Apple Локатор).

Пока неизвестно, получит ли гаджет поддержку сверхширокополосной связи (UWB).

Ожидается, что Google представит Pixel Tag на презентации 12 августа вместе с Pixel 11, новыми складными смартфонами, умными часами и наушниками.

[The Verge]

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