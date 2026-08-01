моё избранное Пользовательское соглашение

Google скоро представит Pixel Tag. Это аналог AirTag для Android

Илья Сидоров avatar | сегодня в 10:19
1
Google скоро представит Pixel Tag. Это аналог AirTag для Android

Google разрабатывает Bluetooth-трекер Pixel Tag, который станет прямым конкурентом AirTag. Устройство будет работать через сеть Google Find Hub (аналог Apple Локатор).

Пока неизвестно, получит ли гаджет поддержку сверхширокополосной связи (UWB).

Ожидается, что Google представит Pixel Tag на презентации 12 августа вместе с Pixel 11, новыми складными смартфонами, умными часами и наушниками.

[The Verge]

2
1
1
1
Google Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Google разрабатывает Bluetooth-трекер Pixel Tag, который станет прямым конкурентом AirTag. Устройство будет работать через сеть Google Find Hub (аналог Apple Локатор). Пока неизвестно, получит ли гаджет поддержку сверхширокополосной связи (UWB). Ожидается, что Google представит Pixel Tag на презентации 12 августа вместе с Pixel 11, новыми складными смартфонами, умными часами и наушниками. [The Verge]

1 комментарий

Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Котик из TikTok
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем
Видео мем

Какие правила в комментариях
  1. A
    A
    сегодня в 12:02

    Опять они скопировали все у apple

    Войди на сайт, чтобы ответить
    Ответить

Рекомендуем

Нашли орфографическую ошибку в новости?

Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.
🔴 Прямой эфир
Задай вопрос - получи ответ
👈 капча обязательна
Отправить
Вопрос принят

В ближайшее время ожидайте ответ на нашем сайте :)

Вопрос не принят

Разрешите свои конфликты с google, он вас не пускает :(