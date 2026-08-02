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Поставил и не хочу менять: 10 шикарных обоев для iPhone, которые преобразят любой экран

Артём Баусов avatar | сегодня в 19:00
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Пора обновлять изображения на экране своего смартфона. Сегодня собрали традиционную подборку для подготовки к следующей неделе.

Нашли 10 классных обоев для ваших iPhone.

Как установить эти обои на iPhone

Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением.

1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со стрелкой в верхнем правом углу -> Смотреть, удерживайте пальцем на картинке 1-2 секунды —> Сохранить в Фото.

2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в приложение Фото, нажмите кнопку Поделиться и выберите Сделать обоями.

3. Нажмите кнопку Готово -> Сделать парой обоев.

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Обои на Айфон Подборки Новости
Логотип iPhones.ru
iPhones.ru
Пора обновлять изображения на экране своего смартфона. Сегодня собрали традиционную подборку для подготовки к следующей неделе. Нашли 10 классных обоев для ваших iPhone. Как установить эти обои на iPhone Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением. 1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После...

3 комментария

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Котик
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Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Момент из фильма
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Мем стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
Офис стикер
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Какие правила в комментариях
  1. 𝓓
    𝓓𝓶𝓲𝓽𝓻𝓲𝔂 𝓐. 𝓘𝓿𝓪𝓷𝓸𝓿
    сегодня в 19:29

    Есть у кого обои iphone air skeleton

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  2. Евгений avatar
    Евгений сегодня в 20:59

    О, подборка классная. Пойду гляну что там на гугл диске припрятано.

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