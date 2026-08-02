Поставил и не хочу менять: 10 шикарных обоев для iPhone, которые преобразят любой экран

Пора обновлять изображения на экране своего смартфона. Сегодня собрали традиционную подборку для подготовки к следующей неделе.

Нашли 10 классных обоев для ваших iPhone.

Как установить эти обои на iPhone

Это очень просто и делается в два этапа — загрузка и установка фоновым изображением.

1. Откройте картинку на отдельном экране, тапнув по ссылке под изображением. После этого нажмите на иконку со стрелкой в верхнем правом углу -> Смотреть, удерживайте пальцем на картинке 1-2 секунды —> Сохранить в Фото.

2. Для установки изображения в качестве фона перейдите в приложение Фото, нажмите кнопку Поделиться и выберите Сделать обоями.

3. Нажмите кнопку Готово -> Сделать парой обоев.

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